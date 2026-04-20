Do incydentu udokumentowanego na zdjęciu doszło w południowym Libanie. Fotografia obiegła sieć w niedzielę, a Siły Obronne Izraela (IDF) jeszcze tego samego dnia potwierdziły, że jest autentyczna. Czyn izraelskiego żołnierza wywołał falę krytyki.

The IDF is currently examining the reliability of the photograph.

If this is indeed a real, recent picture, these actions do not align with the IDF's values ​​and the behavior expected of IDF soldiers.



The incident will be investigated thoroughly and in depth, and if… pic.twitter.com/xMTtEMp4dS — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) April 19, 2026

"Po zakończeniu wstępnego dochodzenia w sprawie zdjęcia opublikowanego wcześniej dzisiaj, przedstawiającego żołnierza IDF uszkadzającego symbol chrześcijański, stwierdzono, że fotografia ukazuje żołnierza IDF działającego na południowym Libanie" - przekazał IDF za pośrednictwem X.

Liban. Izraelski żołnierz zniszczył figurę Jezusa

"IDF traktuje ten incydent z najwyższą powagą i podkreśla, że zachowanie żołnierza jest całkowicie niezgodne z wartościami oczekiwanymi od jego żołnierzy" - czytamy w komunikacie Sił Obronnych Izraela. Przekazano w nim również, że incydent jest obecnie badany, a w zależności od ustaleń zostaną podjęte odpowiednie środki wobec osób zaangażowanych.

IDF zadeklarował też, że miejscowej społeczności udzielono pomocy w przywróceniu figury na jej miejsce. "IDF działa w celu rozmontowania infrastruktury terrorystycznej założonej przez Hezbollah na południowym Libanie i nie ma zamiaru szkodzić cywilnej infrastrukturze, w tym budynkom religijnym lub symbolom religijnym" - napisano.

Izrael przeprasza za żołnierza IDF. "Szpetny czyn"

Sprawę skomentował również minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Sa'ar, nazywając czyn żołnierza "poważnym i haniebnym". Szef resortu pochwalił przy tym IDF za to, w jaki sposób zareagował na doniesienia.

"Jestem przekonany, że zostaną podjęte konieczne surowe środki wobec osoby, która dokonała tego szpetnego czynu" - czytamy we wpisie zamieszczonym na X.

Minister dodał, że "ten wstydliwy czyn jest całkowicie sprzeczny z naszymi wartościami" i przekonywał, że Izrael szanuje religie oraz ich symbole, a ponadto promuje tolerancję oraz wzajemny szacunek.

"Przepraszamy za ten incydent i każdego chrześcijanina, którego uczucia zostały zranione" - przekazał Gideon Sa'ar.

Źródło: The Jerusalem Post

