Wypadek lotniczy w Wielkopolsce. Awionetka przewróciła się podczas lądowania

Groźnie wyglądający wypadek awionetki w podpoznańskim Zborowie (woj. wielkopolskie). Samolot z dwoma osobami na pokładzie przewrócił się podczas awaryjnego lądowania. Przyczyny incydentu wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Rozbity biały samolot po awaryjnym lądowaniu w Zborowie.
OSP KSRG Dopiewo
Jak przekazał nadkom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji, w sobotę około godz. 18 funkcjonariusze otrzymali informację o wypadku w miejscowości Zborowo (gm. Dopiewo).

 

Chodziło o niewielki samolot Socata TB9. Przyczyną zdarzenia najprawdopodobniej była usterka, w wyniku której maszyna musiała lądować awaryjnie.

- Na nierównej nawierzchni samolot się przewrócił. Na szczęście brak jest osób poszkodowanych - zaznaczył policjant.

 

Na pokładzie były dwie osoby, które wyszły z wraku awionetki o własnych siłach i nie wymagały hospitalizacji.

 

ZOBACZ: Przewozili pszczoły, kiedy rozbiła się ciężarówka. Milion owadów sparaliżowało autostradę

 

Na miejscu zdarzenia pracowały jednostki policji i straży pożarnej. 

 

 

Jak przekazała wielkopolska policja, przyczyny i okoliczności sobotniego wypadku wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

 

W Zborowie, gdzie przewróciła się maszyna, znajduje się lądowisko sportowo-rekreacyjne przeznaczone do wykonywania lotów między innymi szybowcowych, samolotowych i balonowych

 

WIDEO: "Podważenie omnipotencji Kaczyńskiego". Zgorzelski o ruchu byłego premiera
Maria Kosiarz / polsatnews.pl / PAP
