Jak przekazał nadkom. Maciej Święcichowski z zespołu prasowego wielkopolskiej policji, w sobotę około godz. 18 funkcjonariusze otrzymali informację o wypadku w miejscowości Zborowo (gm. Dopiewo).

Chodziło o niewielki samolot Socata TB9. Przyczyną zdarzenia najprawdopodobniej była usterka, w wyniku której maszyna musiała lądować awaryjnie.

Wypadek lotniczy w Wielkopolsce. Sprawę zbadają eksperci

- Na nierównej nawierzchni samolot się przewrócił. Na szczęście brak jest osób poszkodowanych - zaznaczył policjant.

Na pokładzie były dwie osoby, które wyszły z wraku awionetki o własnych siłach i nie wymagały hospitalizacji.

Na miejscu zdarzenia pracowały jednostki policji i straży pożarnej.

Jak przekazała wielkopolska policja, przyczyny i okoliczności sobotniego wypadku wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

W Zborowie, gdzie przewróciła się maszyna, znajduje się lądowisko sportowo-rekreacyjne przeznaczone do wykonywania lotów między innymi szybowcowych, samolotowych i balonowych

