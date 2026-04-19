Przewozili pszczoły, kiedy rozbiła się ciężarówka. Milion owadów sparaliżowało autostradę
W amerykańskim stanie Tennesse doszło do wypadku ciężarówki przewożącej pszczoły. W wyniku tego zdarzenia z pojazdu wyleciało około miliona tych owadów. Podjęto wówczas decyzję o zamknięciu drogi. Kierowców ostrzegano przed pszczołami i zalecano, aby nie otwierali okien. Po kilku godzinach służby uporały się z owadami, ale na miejscu utworzył się spory korek.
Z niemałym zdziwieniem i szokiem mierzyli się kierowcy jadący amerykańską autostradą I-40 w stanie Tennessee. Ciężarówka, która przewoziła pszczoły, uległa wypadkowi.
W efekcie zdarzenia z pojazdu wyleciało na wolność około miliona tych owadów, co spowodowało ogromny szum w okolicy - opisały amerykańskie media.
Wypadek ciężarówki w USA. Z miejsca ewakuowały się... pszczoły
Według Departamentu Transportu stanu Tennessee (TDOT) do wypadku doszło w piątek rano (tamtejszego czasu) w pobliżu zjazdu z autostrady I-40 niedaleko Knoxville. Odcinek musiał zostać zamknięty po tym zdarzeniu.
Po ponownym otwarciu zjazdu służby ostrzegły kierowców, aby trzymali zamknięte szyby ze względu na dużą liczbę pszczół, które pozostały w okolicy po wypadku.
- O ile nie macie na sobie takiego stroju, proszę pozostać w pojazdach w tym rejonie - powiedział Matt Nagi z TDOT, odnosząc się do zdjęcia osoby ubranej w strój ochronny pszczelarza. Po kilku godzinach pszczoły zostały skutecznie usunięte z tego obszaru, ale utworzył się spory zator drogowy.
