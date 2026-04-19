Z niemałym zdziwieniem i szokiem mierzyli się kierowcy jadący amerykańską autostradą I-40 w stanie Tennessee. Ciężarówka, która przewoziła pszczoły, uległa wypadkowi.

Truck needs to be unloaded and will be removed from the area before that happens. Gets the bees away from traffic. pic.twitter.com/tgVeIWRVTs — Mark Nagi (@MarkNagiTDOT) April 17, 2026

W efekcie zdarzenia z pojazdu wyleciało na wolność około miliona tych owadów, co spowodowało ogromny szum w okolicy - opisały amerykańskie media.

Wypadek ciężarówki w USA. Z miejsca ewakuowały się... pszczoły

Według Departamentu Transportu stanu Tennessee (TDOT) do wypadku doszło w piątek rano (tamtejszego czasu) w pobliżu zjazdu z autostrady I-40 niedaleko Knoxville. Odcinek musiał zostać zamknięty po tym zdarzeniu.

Po ponownym otwarciu zjazdu służby ostrzegły kierowców, aby trzymali zamknięte szyby ze względu na dużą liczbę pszczół, które pozostały w okolicy po wypadku.



- O ile nie macie na sobie takiego stroju, proszę pozostać w pojazdach w tym rejonie - powiedział Matt Nagi z TDOT, odnosząc się do zdjęcia osoby ubranej w strój ochronny pszczelarza. Po kilku godzinach pszczoły zostały skutecznie usunięte z tego obszaru, ale utworzył się spory zator drogowy.

