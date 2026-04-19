Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że poleci do Moskwy na uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa. Nie będzie to jednak takie proste, zwłaszcza z uwagi na logistykę. Litwa i Łotwa przekazały, że nie udostępnią swoich przestrzeni powietrznej. Jak się jednak okazuje, słowacki premier ma jeszcze kilka możliwości, a wśród nich pojawia się polski wątek.

- Lot ze Słowacji do Moskwy z ominięciem przestrzeni powietrznej Łotwy i Litwy można wykonać na co najmniej trzy trasy - poinformowało kremlowską agencję TASS źródło w służbach kontroli ruchu lotniczego Unii Europejskiej.

- Na lot do Moskwy są jeszcze co najmniej trzy trasy, których jedyną niedogodnością jest jedynie wydłużony czas podróży - powiedział rozmówca agencji. Wśród nich urzędnik wymienił lot tranzytowy przez Węgry i Rumunię, a następnie nad Morzem Czarnym. Pojawiła się też trasa przez Austrię, Włochy, neutralne wody Morza Śródziemnego i Turcję.

Premier Słowacji poleci do Moskwy. Pojawił się polski wątek

- Kolejna trasa to lot przez Polskę lub Czechy i Niemcy, a następnie wyjście na neutralne wody Morza Bałtyckiego i wkroczenie w przestrzeń powietrzną Rosji w rejonie Petersburga - zauważył rozmówca agencji.

Wcześniej premier Słowacji poinformował, że Łotwa i Litwa nie zezwolą jego samolotowi na przelot nad swoim terytorium podczas podróży do Moskwy w celu wzięcia udziału w uroczystościach z okazji Dnia Zwycięstwa.

- Jeśli chodzi o Moskwę, to Litwa i Łotwa już poinformowały nas, że nie pozwolą nam przelecieć nad swoim terytorium podczas lotu do Moskwy - powiedział premier w nagraniu wideo opublikowanym na Facebooku.

Fico zapewnił, że w takim razie zapewniona zostanie inna trasa. TASS zauważyła, że dokładnie taka sama sytuacja miała miejsce w zeszłym roku, kiedy Estonia, Łotwa i Litwa odmówiły przepuszczenia samolotu słowackiego premiera do Rosji.

