"Z pełnym szacunkiem uznaję decyzję obywateli Węgier podjętą we wczorajszych wyborach parlamentarnych i jestem gotowy do intensywnej współpracy z nowym premierem Węgier, któremu gratuluję wyniku wyborów" - napisał w mediach społecznościowych słowacki premier.

Robert Fico podkreślił, że "cele rządu Słowacji pozostają niezmienne" i ma nadzieję na podtrzymanie przyjaznych stosunków z Budapesztem. Jak dodał, jednym z głównych priorytetów współpracy Słowacji z Węgrami powinno być przywrócenie funkcjonowania rurociągu "Przyjaźń".

Magyar wygrywa wybory na Węgrzech. Sojusznik Orbana składa gratulacje

Po ogłoszeniu cząstkowych wyników wyborów parlamentarnych do Petera Magyara spłynęły gratulacje między innymi od premiera Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Friedricha Merza czy szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

Słowa uznania złożył również premier Słowacji Robert Fico, będący jednym z najbliższych sojuszników Węgier w Unii Europejskiej. Polityk, który wraz z Viktorem Orbanem walczył o przywrócenie transportu ropy naftowej uszkodzonym rurociągiem Przyjaźń, złożył oświadczenie, w którym przedstawił kluczowe z jego perspektywy cele w dalszej współpracy z Budapesztem.

"Zależy nam na przyjaznych i wzajemnie korzystnych stosunkach z Węgrami, a także na zapewnieniu mniejszościom narodowym zamieszkującym nasze kraje ponadstandardowej pozycji" - pisał na swoim profilu na platformie X.

Zaznaczył również, że rząd Słowacji popiera odrodzenie Grupy Wyszehradzkiej oraz pragnie dbać o zakres ochrony interesów energetycznych Bratysławy i Budapesztu.

"Uważam, że Słowacja, Węgry i cała Europa Środkowa nadal mają silny interes w przywróceniu funkcjonowania rurociągu naftowego 'Przyjaźń'" - podsumował.

Rozłam w Partii Republikańskiej. Politycy krytykują ingerencję Trumpa w wybory

Fico to nie jedyny sojusznik Orbana, który złożył Magyarowi gratulacje z powodu zwycięskich wyborów. Swój entuzjazm wyraziła również część polityków Partii Republikańskiej.

"Węgrzy odrzucili szkodliwe wpływy Władimira Putina i opowiedzieli się za demokracją i rządami prawa" - komentował republikański szef komisji sił zbrojnych w Senacie USA Roger Wicker.

"Gratulacje dla narodu węgierskiego za odrzucenie zgubnego wpływu Rosji i Chin! Jako młody chłopak inspirowałem się odważnym sprzeciwem narodu węgierskiego wobec Sowietów. Przyszłość Węgier należy do Węgrów" - pisał z kolei republikański kongresmen Joe Wilson.

Inny republikański kongresmen Don Bacon złożył gratulacje Magyarowi i skrytykował administrację prezydenta USA Donalda Trumpa za próbę ingerowania w węgierskie wybory na korzyść Orbana. "Niech się pan nie miesza w wybory w innych demokracjach" - przestrzegł.

Prezydent USA nie skomentował jak dotąd porażki Orbana w niedzielnych wyborach. Amerykańskie media zwracają uwagę, że na ostatniej konferencji z udziałem mediów Donald Trump zignorował pytania i odszedł od mikrofonu.

Wybory na Węgrzech. Orban traci władzę, TISZA wygrywa

Ugrupowanie Petera Magyara TISZA - według wyników obliczonych na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów - może liczyć na 138 mandatów w liczącym 199 miejsc parlamencie Węgier. Wynik ten daje partii większość niezbędną do zmiany konstytucji i ustaw przyjętych przez rząd Viktora Orbana.

Koalicja Fidesz-KDNP otrzymała 55 mandatów. Oznacza to, że po 16 latach sprawowania urzędu, Viktor Orban przekaże władzę komuś innemu. Po ogłoszeniu wyników wyborów Orban pogratulował Magyarowi zwycięstwa.

Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która może liczyć na sześć miejsc.

