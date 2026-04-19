Macron nie spotka się z Nawrockim. "Tuskowi bardzo na tym zależało"

W poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron przyleci do Gdańska na I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

Polityk spotka się między innymi z premierem Donaldem Tuskiem, z którym będzie dyskutował o kwestiach bezpieczeństwa i sojuszu Paryża z Warszawą. Co ciekawe, w programie wydarzenia nie przewidziano spotkania Macrona z prezydentem Karolem Nawrockim.

Jak przekazał Grzegorz Urbanek, Pałac Prezydencki zabiegał o zorganizowanie spotkania obu polityków.

- Była silna chęć ze strony Pałacu Prezydenckiego, aby oczywiście do takiego spotkania doszło, co jest naturalne, skoro przyjeżdża prezydent Francji, skoro rozmawiamy o kwestiach traktatowych, wzajemnych gwarancji - mówił w programie "Z drugiej strony".

Według źródeł prowadzącego, premierowi Donaldowi Tuskowi zależało jednak na tym, aby Macron nie zobaczył się w Gdańsku z głową państwa.

- Bardzo zależało Donaldowi Tuskowi na tym, żeby nie doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego i Emmanuela Macrona, mimo, że nie było silnych zabiegów, jak usłyszałem, ale była chęć ze strony Pałacu Prezydenckiego, aby do takiego spotkania doszło, co jest naturalne, skoro przyjeżdża prezydent Francji i skoro rozmawiamy o kwestiach traktatowych, wzajemnych gwarancji - wyjaśnił Urbanek.

Wizyta prezydenta Francji. W tle współpraca militarna i gospodarcza

Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy będzie pierwszym tego typu wydarzeniem po podpisaniu 9 maja 2025 r. w Nancy traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją. Postanowienie to dotyczy kwestii militarnych, gospodarczych, społecznych i związanych z kulturą oraz zakłada wzajemne gwarancje bezpieczeństwa.

- Tematy są poważne, jest kwestia atomu, jest o czym rozmawiać. Oficjalna wizyta prezydenta Francji bez spotkania z naszym prezydentem budzi tutaj wątpliwości - stwierdził Urbanek.

Zdaniem Przemysława Szubartowicza absencja prezydenta Nawrockiego może być związana z jego niedawną wizytą na Węgrzech, którą mógł zniechęcić do siebie francuską głowę państwa.

- Karol Nawrocki oczywiście się zarzeka, że nie popierał Orbana. Ale jak się jedzie do kogoś kilka dni przed wyborami i się z nim rozmawia, to jest interpretowane po prostu jako rodzaj wsparcia, pewien gest - komentował.

Szczyt polsko-francuski w Gdańsku. Macron spotka się z Tuskiem

Jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu, rozmowy podczas poniedziałkowego szczytu w Gdańsku mają dotyczyć między innymi relacji dwustronnych Polski i Francji, wyzwań dla bezpieczeństwa w Europie, a także relacji sojuszniczych i transatlantyckich.

Podczas wydarzenia prezydent Macron i premier Tusk mają wspólnie złożyć kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, zwiedzić wystawę w Europejskim Centrum Solidarności i umieścić zawieszki na ścianie wolności.

W wydarzeniu udział wezmą także przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, obrony, energii oraz kultury i dziedzictwa narodowego obu krajów. Swoją obecność zapowiedział m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

