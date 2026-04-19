"Boomerzy z Sejmu". Reportaż Moniki Gawrońskiej o "walce" z autorami patotreści
Patostreaming w Polsce nieustannie przyciąga ogromną uwagę odbiorców. Mimo publicznych deklaracji kolejnych rządów, do tej pory nie udało się skutecznie ograniczyć tego zjawiska. Jak pokazuje reportaż "Boomerzy z Sejmu" autorstwa Moniki Gawrońskiej, problem nie tylko nie znika, ale rozwija się bez większych przeszkód.
Autorka kolejny raz porusza temat patostreamingu w Polsce. Tym razem przepytała polityków, którzy deklarują chęć walki ze szkodliwymi społecznie twórcami.
Wielu z nich nie potrafiło precyzyjnie ani wskazać, ani rozpoznać twórców uznawanych za reprezentantów tzw. internetowej patologii.
Politycy kontra internetowa rzeczywistość
W trakcie rozmów wyraźnie wybrzmiewał brak znajomości realiów internetu, co najlepiej oddaje potoczne określenie "boomer" - sugerujące oderwanie od współczesnej kultury cyfrowej.
Eksperci podkreślają, że brak regulacji prawnych oraz niewystarczająca świadomość stanowiących prawo sprawiają, że patostreaming pozostaje realnym problemem społecznym - szczególnie wśród młodszych odbiorców.
Bez konkretnych działań legislacyjnych i edukacyjnych trudno oczekiwać, by sytuacja uległa zmianie w najbliższym czasie.
Jakie konsekwencje dla młodych odbiorców niesie patostreaming? Czy istnieje realna szansa na wprowadzenie przepisów, które będą blokować takich twórców? Jak politycy i patostreamerzy odnieśli się do pytań autorki reportażu?
O tym już w najbliższą niedzielę, 19 kwietnia, o godz. 21:00 w cyklu Polsat News Ujawnia - "Boomerzy z Sejmu" na antenie Polsat News.
z Sejmu" na antenie Polsat News.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej