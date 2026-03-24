W nieprawomocnym wyroku sąd uznał księdza Ryszarda G. za winnego doprowadzenia jednej z pokrzywdzonych do poddania się tzw. innej czynności seksualnej, za co skazał go na dwa lata więzienia. Uznano, że w przypadku drugiej dziewczynki kapłan zmuszał ją przemocą do określonego zachowania i wymierzył mu za to karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

Ksiądz Ryszard G. z zakazem zbliżania się i wykonywaniem zawodu

Co do trzeciej pokrzywdzonej sąd przypisał księdzu naruszenie jej nietykalności, skazując go na trzy miesiące pozbawienia wolności - prokuratura oceniła to zachowanie jako wymuszanie czynności seksualnej. Łącząc kary, sąd orzekł w sumie dwa i pół roku więzienia dla duchownego.

ZOBACZ: TSUE o polskich sędziach i KRS. Zapadł wyrok. "Nieprawidłowości nie wystarczą"

Poza karą więzienia sąd zakazał duchownemu kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zbliżania się do nich przez 10 lat, a także wykonywania pracy związanej z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich bądź opieką nad nimi na okres dekady. Ponadto przez ten sam czas Ryszard G. nie będzie mógł przebywać w miejscach wychowania, edukacji czy wypoczynku małoletnich.

Duchowny ma również wypłacić pokrzywdzonym zadośćuczynienia za doznaną krzywdę - w sumie 12 tysięcy złotych. Oskarżony i jego obrońca nie byli obecni na ogłoszeniu wyroku.

Sprawa księdza Ryszarda G. Prokuratura rozważa apelację od wyroku

- Najważniejsze jest to, że sąd potwierdził sprawstwo oskarżonego co do wszystkich zachowań. Potwierdził, że były to zachowania niedozwolone i że doszło do tych czynów na szkodę osób małoletnich - powiedział prok. Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, odnosząc się do oceny niektórych z tych czynów przez sąd, która była inna niż stanowisko prokuratury.

Prokurator nie zdradził, jakiej kary domagał się oskarżyciel, ale podkreślił, że wnioski były "diametralnie różne" od wyroku sądu. Wstępnie zapowiedział apelację. - Sosnowiecka prokuratura stoi na stanowisku, że wszędzie tam, gdzie dochodzi do pokrzywdzenia dzieci, sankcje z tym związane powinny być możliwie najsurowsze, oczywiście z uwzględnieniem okoliczności danego przypadku - zaznaczył.

ZOBACZ: Nadużycia w diecezji sosnowieckiej. Opublikowano raport

Proces rozpoczął się w listopadzie 2025 roku. Z uwagi na charakter zarzutów toczył się z wyłączeniem jawności. Ks. Ryszard G. to kolejny duchowny z diecezji sosnowieckiej, któremu prokuratura zarzuciła popełnienie tego typu czynów. W kwietniu zeszłego roku 54-letni wówczas Ryszard G. został zatrzymany po zawiadomieniu złożonym przez delegata biskupa sosnowieckiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży.

Ksiądz Ryszard G. nie przyznawał się do winy

Początkowo kapłanowi zarzucono przestępstwa z użyciem przemocy, z których pierwsze zakwalifikowano jako czyn o charakterze seksualnym, zaś drugie - jako usiłowanie zmuszenia pokrzywdzonej do określonego zachowania. Na dalszym etapie śledztwa duchowny usłyszał kolejny zarzut na szkodę kolejnej małoletniej. W tym przypadku chodziło o przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Wszystkie zarzuty dotyczą zdarzeń z czerwca 2024 r. Jak podaje prokuratura, dwie pokrzywdzone w chwili popełnienia przestępstw na ich szkodę miały poniżej 15 lat. Podczas śledztwa ks. Ryszard G. nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów, składał wyjaśnienia. Z uwagi na charakter zarzutów i dobro pokrzywdzonych prokuratura nie ujawnia szczegółów tej sprawy.

