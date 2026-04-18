Trump zapowiada ws. UFO. "Wiele interesujących dokumentów"

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że w wyniku nakazanej przez niego rewizji materiałów o UFO i niewyjaśnionych zjawiskach powietrznych (UAP) znaleziono "wiele ciekawych dokumentów". Zapowiedział, że wkrótce zostaną ujawnione.

W lutym Trump nakazał amerykańskim agencjom ujawnienie rządowych dokumentów dotyczących UFO, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych i ewentualnego życia pozaziemskiego, powołując się na duże zainteresowanie opinii publicznej tą kwestią.

Donald Trump ws. UFO. "Znaleźliśmy wiele interesujących dokumentów"

- Muszę przyznać, że znaleźliśmy wiele bardzo interesujących dokumentów, a ich pierwsze publikacje rozpoczną się już wkrótce. Będziecie więc mogli wyjść i przekonać się, czy to zjawisko jest prawdziwe - powiedział Trump podczas wydarzenia zorganizowanego przez konserwatywną grupę Turning Point USA.

- To coś, co naprawdę fascynuje umysł - dodał, choć chwilę wcześniej przyznał, że sam nie jest zbytnio zainteresowany tą kwestią.

Trump wydał Pentagonowi polecenie odtajnienia dokumentów o UFO 20 lutego. Specjalny zespół AARO ds. badania UAP działa w Pentagonie od 2021 r., lecz dotąd jego publiczne raporty mówiły, że nie natrafiły na dowody technologii pozaziemskich.

USA. Donald Trump: Wkrótce ujawnienie informacji o UFO

Były członek zespołu David Grusch zeznawał jednak w Kongresie, że władze USA od dekad ukrywają kontakty i wiedzę o kosmitach. Jego zdaniem odnalazły również wiele rozbitych statków istot pozaziemskich.

Lutowe ogłoszenie Trumpa było reakcją na słowa byłego prezydenta Baracka Obamy, który w jednym z wywiadów mówił, że "kosmici są prawdziwi", choć później tłumaczył, że sam nie widział żadnych na to dowodów, a chodziło mu jedynie o statystyczne prawdopodobieństwo istnienia życia poza Ziemią.

Trump twierdził, że Obama, mówiąc o istnieniu istot pozaziemskich, ujawnił informacje tajne i popełnił "wielki błąd". Nie powiedział przy tym, czy jego zdaniem kosmici istnieją, choć przyznał, że wierzy w to wiele osób.

