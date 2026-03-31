"Polecę ministrowi wojny i innym odpowiednim resortom i agencjom, by rozpoczęły proces identyfikowania i publikacji rządowych dokumentów na temat życia pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP) i niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO)" - przekazał w lutym prezydent USA we wpisie zamieszczonym na platformie Truth Social.

Głos w sprawie akt zabrał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, udzielając wywiadu Benny'emu Johnsonowi, prowadzącemu podcast "Benny Show". Vance stwierdził, że "nie miał jeszcze wystarczająco dużo czasu", aby zapoznać się z aktami, które miały zostać odtajnione. Zapewnił jednak, że zrobi to, ponieważ "ma na tym punkcie obsesję".

J.D. Vance o kosmitach: Myślę, że to raczej demony. "Mam na tym punkcie obsesję"

J.D. Vance nie ograniczył swojego stanowiska do wspomnianej "obsesji" dotyczącej niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych i obiektów latających. Podzielił się też przemyśleniami w sprawie istnienia kosmitów. - Nie sądzę, że to kosmici. Myślę, że to raczej demony - stwierdził Vance, dodając, że "to temat na dłuższą rozmowę".

Jego zdaniem "są to istoty nadprzyrodzone, które latają wokół i robią ludziom dziwne rzeczy". - Myślę, że istnieje tendencja do opisywania wszystkiego, co nieziemskie i nie z tego świata, mianem kosmitów - dodał wiceprezydent.

- Każda wielka religia świata, w tym chrześcijaństwo, w które wierzę, uznawała istnienie zjawisk osobliwych i trudnych do wyjaśnienia. Naturalnie, kiedy słyszę o zjawiskach nadprzyrodzonych, dochodzę do wniosku, że zgodnie z chrześcijańskim rozumieniem istnieje wiele dobra, ale obecne jest także zło. Myślę, że jedną z największych sztuczek diabła jest przekonanie ludzi, że on nigdy nie istniał - podsumował wiceprezydent - mówił Vance.

Wcześniej w sprawie istnienia kosmitów wypowiedział się były prezydent USA Barack Obama. W podcaście Bryana Tylera Cohena odpowiedział twierdząco na pytanie, czy rzeczywiście istnieją. Słowa Obamy odbiły się w mediach szerokim echem, w związku z czym polityk zdecydował się doprecyzować, co miał na myśli, zamieszczając wpis na swoim Instagramie.

"Statystycznie wszechświat jest tak ogromny, że prawdopodobieństwo istnienia życia jest duże. Ale odległości między układami słonecznymi są tak duże, że prawdopodobieństwo, że odwiedzili nas kosmici, jest znikome, a podczas mojej prezydentury nie widziałem żadnych dowodów na to, że istoty pozaziemskie nawiązały z nami kontakt. Naprawdę!" - napisał.

Wypowiedź Obamy spotkała się z krytyką Donalda Trumpa, który oskarżył byłego prezydenta o to, że zabierając głos w tej sprawie, mógł ujawnić informacje objęte tajemnicą państwową. - Nie powinien był tego robić. Popełnił wielki błąd - powiedział Trump.

