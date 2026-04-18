Tragedia pod Warszawą. Nie żyje sześciolatka, potrącił ją samochód

Tragedia na Mazowszu. Sześcioletnia dziewczynka zginęła potrącona przez samochód na prywatnej posesji w Opacz-Kolonii. Do zdarzenia doszło w piątek po godz. 16:00. Policja bada obecnie okoliczności, wstępnie kwalifikując zdarzenie jako nieszczęśliwy wypadek. Kierowca wkrótce zostanie przesłuchany.

Tragedia w Opacz-Kolonii

Do zdarzenia doszło w piątek w miejscowości Opacz-Kolonia (pow. pruszkowski) po godz. 16:00. Mężczyzna kierujący Toyotą potrącił na jednej z prywatnych posesji sześcioletnią dziewczynkę - przekazał Interii mł. asp. Paweł Chmura z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Z relacji policjanta wynika, że dziewczynka trafiła do szpitala, gdzie niestety, mimo udzielonej pomocy, zmarła. Media donosiły wcześniej, że za potrącenie sześciolatki mógł odpowiadać jej ojciec, a do zdarzenia miało dojść po tym, jak dziewczynka wybiegła się z nim przywitać.

 

ZOBACZ: Samochód wjechał pod pociąg. Tragiczny wypadek na niestrzeżonym przejeździe

 

W rozmowie z Interią funkcjonariusz nie potwierdził tej wersji. Zaznaczył natomiast, że służby badają okoliczności zajścia.

 

Mł. asp. podkreślił, że prowadzone są w tej sprawie czynności, a kierowca pojazdu zostanie przesłuchany. Policjant dodał, że na ten moment wiele wskazuje na to, że "doszło do nieszczęśliwego wypadku".

 

WIDEO: "Podważenie omnipotencji Kaczyńskiego". Zgorzelski o ruchu byłego premiera
