Do zdarzenia doszło w piątek w miejscowości Opacz-Kolonia (pow. pruszkowski) po godz. 16:00. Mężczyzna kierujący Toyotą potrącił na jednej z prywatnych posesji sześcioletnią dziewczynkę - przekazał Interii mł. asp. Paweł Chmura z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Tragedia na Mazowszu. Zmarła dziewczynka potrącona przez samochód

Z relacji policjanta wynika, że dziewczynka trafiła do szpitala, gdzie niestety, mimo udzielonej pomocy, zmarła. Media donosiły wcześniej, że za potrącenie sześciolatki mógł odpowiadać jej ojciec, a do zdarzenia miało dojść po tym, jak dziewczynka wybiegła się z nim przywitać.

W rozmowie z Interią funkcjonariusz nie potwierdził tej wersji. Zaznaczył natomiast, że służby badają okoliczności zajścia.

Mł. asp. podkreślił, że prowadzone są w tej sprawie czynności, a kierowca pojazdu zostanie przesłuchany. Policjant dodał, że na ten moment wiele wskazuje na to, że "doszło do nieszczęśliwego wypadku".

