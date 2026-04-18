Śledztwo rozpoczęło się po tym, jak firma ubezpieczeniowa zgłosiła podejrzane roszczenie związane z incydentem, który miał miejsce 28 stycznia 2024 roku w Lake Arrowhead. Podejrzani twierdzili, że niedźwiedź wszedł do ich Rolls Royce'a Ghost i spowodował uszkodzenia wnętrza, pokazując nagranie wideo.

Po dokładniejszym zbadaniu sprawy detektywi z departamentu ustalili, że "niedźwiedź" na nagraniu to osoba ubrana w kostium zwierzęcia. Śledczy odkryli później dwa dodatkowe fałszywe roszczenia złożone do różnych firm ubezpieczeniowych, dotyczące tej samej daty i lokalizacji, tym razem związane z Mercedesem G63 AMG i Mercedesem E350.

USA. Przebrali się za niedźwiedzia i atakowali samochody

Aby dodatkowo zweryfikować oszustwo, biolog z Kalifornijskiego Departamentu Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody przejrzał nagranie i stwierdził, że pokazane zwierzę było ewidentnie człowiekiem w kostiumie niedźwiedzia. Detektywi wykonali później nakaz przeszukania i zabezpieczyli kostium w domu podejrzanych. Łączna strata poniesiona przez firmy ubezpieczeniowe wyniosła 141 839 dolarów.

Detektywom z departamentu pomagała policja z Glendale oraz Kalifornijska Straż Autostradowa. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa hrabstwa San Bernardino. Troje sprawców nie wniosło sprzeciwu wobec zarzutu popełnienia przestępstwa oszustwa ubezpieczeniowego i zostali skazani na pół roku pozbawienia wolności oraz dwa lata nadzoru kuratorskiego.

- To, co mogło wydawać się niewiarygodne, okazało się właśnie tym, a teraz osoby odpowiedzialne ponoszą za to konsekwencje - powiedział stanowy komisarz ds. ubezpieczeń Ricardo Lara.

