Dramat rozpoczął się 16 kwietnia 2026 roku, gdy Miriam W. nie wróciła po lekcjach do domu przy ulicy Worcel. Sprawa została zgłoszona na policję, a funkcjonariusze z częstochowskiej komendy miejskiej rozpoczęli intensywne poszukiwania. Komunikaty o zaginięciu nastolatki błyskawicznie obiegły media społecznościowe i lokalne portale.

17-latka nie wróciła do domu po lekcjach. Tragiczny finał poszukiwań

Doba po zaginięciu przyniosła najgorsze z możliwych rozstrzygnięć. 17 kwietnia służby potwierdziły, że 17-latka nie żyje.

Policja nie podaje na razie szczegółów dotyczących miejsca odnalezienia ciała ani bezpośredniej przyczyny zgonu dziewczyny.

Na miejscu pracują policjanci i prokurator, którzy zabezpieczają ślady i ustalają przebieg zdarzenia. Funkcjonariusze złożyli podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję i udostępniali informacje o zaginionej.

Ze względu na charakter sprawy i dobro rodziny, śledczy powstrzymują się od szerszych komentarzy do czasu przeprowadzenia sekcji zwłok.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni