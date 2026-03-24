Jak przekazała polsatnews.pl nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie), makabrycznego odkrycia dokonano na terenie gminy Janów Podlaski. - W poniedziałek w trakcie policyjnych poszukiwań ujawnione zostały zwłoki kobiety - przekazała funkcjonariuszka, dodając, że znaleziono je na łące.

ZOBACZ: Groźne zderzenie w Krakowie z udziałem wojskowego pojazdu. Przewrócił się na bok

Na tym etapie policja nie może ujawniać zbyt wielu szczegółów sprawy. Mimo to, jak wspomniała funkcjonariuszka, "jedna z opcji" branych pod uwagę zakłada, że znalezione zwłoki to ciało 56-letniej Grażyny Kaźmierczak, która zaginęła tuż Bożym Narodzeniem.

- Jeszcze jest za wcześnie, by faktycznie to potwierdzić. Na pewno więcej informacji przekażemy po czynnościach - zadeklarowała nadkom. Salczyńska-Pyrchla. Policjantka opisała jednocześnie, że do akcji poszukiwawczej zaangażowano psy policyjne, tropiące zaginionych "po zapachu".

Zaginięcie Grażyny Kaźmierczak. 56-latka zniknęła tuż przed Bożym Narodzeniem

Lokalny portal "Biała się dzieje" poinformował, że do zaginięcia Grażyny Kaźmierczak doszło pod koniec ubiegłego roku, tuż przed Bożym Narodzeniem. 22 grudnia około godz. 19.45 wraz ze swoim partnerem wyszła ze sklepu w lubelskiej wsi Błonie. Para wspólnie udała się w rejon znajdującego się nieopodal przystanku autobusowego, skąd mężczyzna powrócił do domu.

ZOBACZ: Nie żyje Janusz Ratajczak. Ceniony śpiewak operowy zginął w wypadku

Kobieta pozostała natomiast na przystanku i słuch po niej zaginął. Poszukiwania 56-latki wszczął Zespół Kryminalny Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim. Jak podali funkcjonariusze, kobieta ma ok. 160 centymetrów wzrostu i jest normalnej postury. Ma blond włosy i niebieskie oczy.

W dniu zaginięcia miała na sobie szare spodnie w kratę, beżową kurtkę ortalionową do pasa oraz czarne trzewiki. Dodatkowo miała przy sobie żółtą torebkę z suwakiem. Nie posiadała telefonu komórkowego. "Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej proszę kierować na numer dyżurnego KMP w Białej Podlaskiej 47 814 12 10 lub na numer alarmowy 112" - apelowali policjanci.

