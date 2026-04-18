Irański dyplomata Said Chatibzade podkreślił w rozmowie z agencją AP, że Teheran nie przekaże Stanom Zjednoczonym wzbogaconego uranu, określając taki warunek jako nie do przyjęcia.

To stanowisko stoi w sprzeczności z deklaracjami prezydenta USA Donalda Trumpa, który w piątek mówił, że Amerykanie wspólnie z Irańczykami wydobędą wzbogacony uran, a następnie trafi on do Stanów Zjednoczonych.

Negocjacje między USA a Iranem. Spór o wzbogacony uran Chatibzade zaznaczył, że choć kontakt między stronami jest utrzymywany, Iran chce najpierw doprowadzić do zawarcia "porozumienia ramowego", zanim dojdzie do bezpośrednich rozmów. Dodał również, że USA powinny uwzględnić kluczowe dla Teheranu kwestie, w tym zniesienie zachodnich sankcji. Tymczasem Trump przekonywał wcześniej, że rozmowy przebiegają bardzo dobrze i że Iran "zgodził się na wszystko", w tym na bezterminowe zaprzestanie wzbogacania uranu oraz wspólne wywiezienie zapasów tego surowca. ZOBACZ: Seria ataków w cieśninie Ormuz. Kolejny tankowiec w ogniu Na razie nie ustalono terminu ani miejsca kolejnej rundy negocjacji. Władze Pakistanu pośredniczą między stronami, a pierwsze spotkanie odbyło się w ubiegły weekend w stolicy tego kraju - Islamabadzie. Prezydent USA sugerował w czwartek, że kolejna faza rozmów może mieć miejsce w sobotę lub niedzielę, a sam nie wykluczył wizyty w Pakistanie, jeśli porozumienie będzie gotowe. Obecne napięcia mają związek z konfliktem, który rozpoczął się 28 lutego atakiem USA i Izraela na Iran. W odpowiedzi Teheran uderzył w państwa Zatoki Perskiej i niemal całkowicie zamknął cieśninę Ormuz - kluczowy szlak transportu surowców energetycznych. Obowiązujący obecnie rozejm ma wygasnąć w nocy z wtorku na środę.

mbd / polsatnews.pl / PAP