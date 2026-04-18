Nie żyje Nathalie Baye. Aktorka cierpiała na rzadką chorobę

Świat

Nie żyje jedna z najbardziej znanych francuskich aktorek Nathalie Baye. Zdobywczyni czterech Cezarów, zmarła w wieku 77 lat – poinformowały w sobotę media francuskie.

Portret Nathalie Baye, francuskiej aktorki, uśmiechniętej na tle innych osób.
AP/Lionel Cironneau
Nie żyje Nathalie Baye. Aktorka cierpiała na rzadką chorobę

Agencja AFP podała, powołując się na rodzinę aktorki, że zmarła ona w swoim domu w Paryżu na chorobę neurodegeneracyjną o nazwie otępienie z ciałami Lewy’ego.

 

Urodzona w rodzinie artystycznej bohemy Baye rozpoczęła karierę jako tancerka i dopiero potem zainteresowała się kinem. Zagrała w około 80 filmach.

Nathalie Baye nie żyje. Zagrała u boku Leonardo DiCaprio

Przełomowe znaczenie dla jej kariery aktorskiej miał film Francois Truffaut "Noc amerykańska" z 1973 roku. Pierwszego Cezara zdobyła w 1981 roku za rolę drugoplanową w czarnego Komedii Jean-Luca Godarda "Ratuj kto może (życie)".

 

ZOBACZ: Nie żyje Wiesław Myśliwski. Wybitny pisarz miał 94 lata

 

W późniejszym okresie pojawiała się w renomowanych produkcjach międzynarodowych, takich jak "Złap mnie, jeśli potrafisz" Stevena Spielberga z 2002 roku, gdzie zagrała matkę postaci kreowanej przez Leonardo DiCaprio.

 

Aktorka była przez jakiś czas związana z francuskim muzykiem rockowym Johnnym Hallydayem.

 

Śmierć artystki skomentował prezydent Francji Emmanuel Macron. "Była aktorką, z którą kochaliśmy, marzyliśmy i dorastaliśmy. Jesteśmy myślami z jej rodziną i bliskimi" - napisał w serwisie X.

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Nowy element" wpłynął na frekwencję. Ekspert o wyborach na Węgrzech
Dawid Kryska / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
AKTORKAFILMYFRANCJAKINOŚMIERĆŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 