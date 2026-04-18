Nie żyje Nathalie Baye. Aktorka cierpiała na rzadką chorobę
Nie żyje jedna z najbardziej znanych francuskich aktorek Nathalie Baye. Zdobywczyni czterech Cezarów, zmarła w wieku 77 lat – poinformowały w sobotę media francuskie.
Agencja AFP podała, powołując się na rodzinę aktorki, że zmarła ona w swoim domu w Paryżu na chorobę neurodegeneracyjną o nazwie otępienie z ciałami Lewy’ego.
Urodzona w rodzinie artystycznej bohemy Baye rozpoczęła karierę jako tancerka i dopiero potem zainteresowała się kinem. Zagrała w około 80 filmach.
Nathalie Baye nie żyje. Zagrała u boku Leonardo DiCaprio
Przełomowe znaczenie dla jej kariery aktorskiej miał film Francois Truffaut "Noc amerykańska" z 1973 roku. Pierwszego Cezara zdobyła w 1981 roku za rolę drugoplanową w czarnego Komedii Jean-Luca Godarda "Ratuj kto może (życie)".
W późniejszym okresie pojawiała się w renomowanych produkcjach międzynarodowych, takich jak "Złap mnie, jeśli potrafisz" Stevena Spielberga z 2002 roku, gdzie zagrała matkę postaci kreowanej przez Leonardo DiCaprio.
Aktorka była przez jakiś czas związana z francuskim muzykiem rockowym Johnnym Hallydayem.
Śmierć artystki skomentował prezydent Francji Emmanuel Macron. "Była aktorką, z którą kochaliśmy, marzyliśmy i dorastaliśmy. Jesteśmy myślami z jej rodziną i bliskimi" - napisał w serwisie X.
