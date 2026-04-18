Nie żyje Nathalie Baye. Aktorka cierpiała na rzadką chorobę

Agencja AFP podała, powołując się na rodzinę aktorki, że zmarła ona w swoim domu w Paryżu na chorobę neurodegeneracyjną o nazwie otępienie z ciałami Lewy’ego.

Urodzona w rodzinie artystycznej bohemy Baye rozpoczęła karierę jako tancerka i dopiero potem zainteresowała się kinem. Zagrała w około 80 filmach.

Nathalie Baye nie żyje. Zagrała u boku Leonardo DiCaprio

Przełomowe znaczenie dla jej kariery aktorskiej miał film Francois Truffaut "Noc amerykańska" z 1973 roku. Pierwszego Cezara zdobyła w 1981 roku za rolę drugoplanową w czarnego Komedii Jean-Luca Godarda "Ratuj kto może (życie)".

ZOBACZ: Nie żyje Wiesław Myśliwski. Wybitny pisarz miał 94 lata

W późniejszym okresie pojawiała się w renomowanych produkcjach międzynarodowych, takich jak "Złap mnie, jeśli potrafisz" Stevena Spielberga z 2002 roku, gdzie zagrała matkę postaci kreowanej przez Leonardo DiCaprio.

Aktorka była przez jakiś czas związana z francuskim muzykiem rockowym Johnnym Hallydayem.

Śmierć artystki skomentował prezydent Francji Emmanuel Macron. "Była aktorką, z którą kochaliśmy, marzyliśmy i dorastaliśmy. Jesteśmy myślami z jej rodziną i bliskimi" - napisał w serwisie X.

Nous aimions tant Nathalie Baye. Elle a accompagné par sa voix, ses sourires et sa pudeur ces dernières décennies du cinéma français, de Francois Truffaut à Tonie Marshall. Une comédienne avec qui nous avons aimé, rêvé, grandi. Nous pensons à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/7A3mug2aGP — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 18, 2026

