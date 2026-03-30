Nie żyje Wiesław Myśliwski. Wybitny pisarz miał 94 lata

Jako pierwszy wieści o śmierci pisarza przekazał "Tygodnik Powszechny". Informację tę opublikował również państwowy Instytut Książki. Pięć dni wcześniej Myśliwski obchodził 94. urodziny.

Nie żyje Wiesław Myśliwski. Nagradzany pisarz miał 94 lata

Wiesław Myśliwski urodził się 25 marca 1932 r. w Dwikozach koło Sandomierza w Świętokrzyskiem. Po ukończeniu studiów polonistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pracował w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. W latach 1975-1990 kierował redakcją kwartalnika "Regiony", redagował także dwutygodnik "Sycyna".

Jego pierwszą powieścią wydaną w 1967 roku był "Nagi sad". Konflikt między tożsamością odziedziczoną i pożądaną ukazał w powieści "Pałac" (1970) oraz dramacie "Klucznik" (1978). Najobszerniejszą epopeją chłopskiego losu w twórczości pisarza okazała się powieść "Kamień na kamieniu" (1984).

W 1998 Myśliwski został uhonorowany Nagrodą Literacką "Nike" za powieść "Widnokrąg". Sukces ten powtórzył w 2006 roku za sprawą "Traktatu o łuskaniu fasoli". Narrator dokonuje w niej bilansu własnego życia, sięgając pamięcią do lat niemieckiej okupacji, najnowsze refleksje dotyczą zaś współczesności. Stają się one punktem wyjścia do rozważań nad rolą przeznaczenia i przypadku w ludzkim życiu.

Słynął z prostoty i przywiązania do chłopskiej tradycji. Wiesław Myśliwski nie żyje

Pisarz został wyróżniony wieloma odznaczeniami i orderami państwowymi, w tym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jego dzieła tłumaczono na wiele języków, był również laureatem prestiżowych konkursów literackich, między innymi we Francji czy w Stanach Zjednoczonych.

Jak mówił o sobie w 2019 roku na spotkaniu z czytelnikami w Warszawie, wyznacznik jego twórczości to prostota wywodząca się z tradycji chłopskiej.

- Moje credo pisarskie to prostota, prostota i jeszcze raz prostota. Kiedy siadam do pisania, chciałbym zapomnieć o wszystkich książkach, jakie przeczytałem, całej tej literaturze - mówił pisarz.

Jego dzieła poznał świat. Wiesław Myśliwski pisał nie tylko prozę

Myśliwski był autorem nie tylko znakomitych powieści, ale i cenionych dramatów. Były wśród nich między innymi "Złodziej", "Klucznik", "Drzewo" czy "Requiem dla gospodyni".

Jego utwory przetłumaczono na kilkadziesiąt języków: angielski (w Anglii i USA), niemiecki, francuski, holenderski, hiszpański, hebrajski, arabski, włoski, rosyjski, węgierski, czeski, słowacki, serbski, chorwacki, słoweński, rumuński, bułgarski, łotewski, litewski, estoński, ukraiński, gruziński i turecki.

Dzieła Myśliwskiego były wielokrotnie ekranizowane i przenoszone na deski teatrów. Reżyserowali je między innymi Wojciech Marczewski, Kazimierz Dejmek, Ryszard Bar czy Izabella Cywińska.

