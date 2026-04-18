Świadek poinformował o spadającym balonie. Akcja służb na Dolnym Śląsku
W okolicy miejscowości Leśno i Bożkowice (woj. dolnośląskie) prawdopodobnie spadł balon. O zdarzeniu poinformował służby świadek. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza w której bierze udział kilka zastępów straży pożarnej i policyjny śmigłowiec.
Około godziny 15 w sobotę dolnośląskie służby otrzymały niepokojące zgłoszenie o prawdopodobnym wypadku lotniczym w okolicy Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. Świadek poinformował, że w okolicach miejscowości Leśno i Bożkowice miał spaść balon.
- Faktycznie przyszło do nas takie zgłoszenie. To okolice jeziora przy Zamku Czocha w miejscowości Leśno i Bożkowice - powiedział polsatnews.pl bryg. Grzegorz Wypych z KPPSP w Lubaniu. - Jesteśmy na etapie poszukiwań - dodał.
Balon spadł w okolicach jeziora? Akcja służb na Dolnym Śląsku
Strażak wyjaśnił, że w poszukiwania balonu zaangażowany jest jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej oraz około 2-3 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dodatkowo w akcji poszukiwawczej bierze udział dron i śmigłowiec policyjny.
Na ten moment nie wiadomo, czy ktokolwiek odniósł obrażenia. - Zgłoszenie poważne, ale na ten moment jeszcze nic nie znaleźliśmy - dodał bryg. Wypych.
Portal eLuban.pl informuje, że służby przeszukują tereny leśne na lądzie i z powietrza. Strażacy nie znają dokładnej lokalizacji upadku ani nie mają pewności, czy w wyniku incydentu ktokolwiek został ranny.
