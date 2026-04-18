Świadek poinformował o spadającym balonie. Akcja służb na Dolnym Śląsku

Około godziny 15 w sobotę dolnośląskie służby otrzymały niepokojące zgłoszenie o prawdopodobnym wypadku lotniczym w okolicy Zamku Czocha na Dolnym Śląsku. Świadek poinformował, że w okolicach miejscowości Leśno i Bożkowice miał spaść balon.

- Faktycznie przyszło do nas takie zgłoszenie. To okolice jeziora przy Zamku Czocha w miejscowości Leśno i Bożkowice - powiedział polsatnews.pl bryg. Grzegorz Wypych z KPPSP w Lubaniu. - Jesteśmy na etapie poszukiwań - dodał.

Balon spadł w okolicach jeziora? Akcja służb na Dolnym Śląsku

Strażak wyjaśnił, że w poszukiwania balonu zaangażowany jest jeden zastęp Państwowej Straży Pożarnej oraz około 2-3 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dodatkowo w akcji poszukiwawczej bierze udział dron i śmigłowiec policyjny.

Na ten moment nie wiadomo, czy ktokolwiek odniósł obrażenia. - Zgłoszenie poważne, ale na ten moment jeszcze nic nie znaleźliśmy - dodał bryg. Wypych.

Portal eLuban.pl informuje, że służby przeszukują tereny leśne na lądzie i z powietrza. Strażacy nie znają dokładnej lokalizacji upadku ani nie mają pewności, czy w wyniku incydentu ktokolwiek został ranny.

