Balony z kontrabandą na Podlasiu. Akcja służb w pięciu powiatach

Jak podała w komunikacie podlaska policja, w sobotę służby odnalazły pięć balonów i dziesięć pakunków owiniętych folią. Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji powiedział, że balony i pakunki zostały odnalezione na terenie powiatów: łomżyńskiego, monieckiego, siemiatyckiego, bielskiego i białostockiego. Podał, że w niektórych miejscach zostały znalezione balony z pakunkami, w innym same pakunki.

Balony z kontrabandą. Akcja służb

Policjanci, a także funkcjonariusze Straży Granicznej od rana prowadzą czynności w tych miejscach. Karwacki przekazał, że do balonu znalezionego w miejscowości Młynnik (powiat łomżyński) podczepiony był pakunek z 3 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Policja nie wyklucza, że w kolejnych paczkach także będą ukryte papierosy.

Kilka dni wcześniej podlaska policja informowała o odnalezieniu balonu z podczepionym pakunkiem na jednej z posesji w Białymstoku. Balony z paczkami wypełnionymi papierosami to jeden z nowszych pomysłów przemytników, którzy w ten sposób starają się szmuglować papierosy przez polsko-białoruską granicę.

Policja apeluje, by w przypadku zauważenia podejrzanych pakunków nie zbliżać się do nich i nie dotykać, a zadzwonić na numer alarmowy 112.

