Balony z kontrabandą na Podlasiu. Akcja służb w pięciu powiatach
Podlaska policja odnalazła pięć balonów meteorologicznych z podczepionymi pakunkami, które prawdopodobnie zawierają papierosy bez polskiej akcyzy. Do jednego z balonów doczepiono trzy tysiące paczek. Funkcjonariusze prowadzą czynności na terenie pięciu powiatów. Policja zaapelowała o ostrożność i zgłaszanie podejrzanych pakunków pod numerem 112.
Jak podała w komunikacie podlaska policja, w sobotę służby odnalazły pięć balonów i dziesięć pakunków owiniętych folią. Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji powiedział, że balony i pakunki zostały odnalezione na terenie powiatów: łomżyńskiego, monieckiego, siemiatyckiego, bielskiego i białostockiego. Podał, że w niektórych miejscach zostały znalezione balony z pakunkami, w innym same pakunki.
Policjanci, a także funkcjonariusze Straży Granicznej od rana prowadzą czynności w tych miejscach. Karwacki przekazał, że do balonu znalezionego w miejscowości Młynnik (powiat łomżyński) podczepiony był pakunek z 3 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Policja nie wyklucza, że w kolejnych paczkach także będą ukryte papierosy.
Kilka dni wcześniej podlaska policja informowała o odnalezieniu balonu z podczepionym pakunkiem na jednej z posesji w Białymstoku. Balony z paczkami wypełnionymi papierosami to jeden z nowszych pomysłów przemytników, którzy w ten sposób starają się szmuglować papierosy przez polsko-białoruską granicę.
Policja apeluje, by w przypadku zauważenia podejrzanych pakunków nie zbliżać się do nich i nie dotykać, a zadzwonić na numer alarmowy 112.
