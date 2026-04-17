Zabójstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Prokuratura chce umorzenia sprawy Mieszka R.

- W biurze podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie został złożony wniosek o umorzenie w przypadku niepoczytalności sprawcy postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym w sprawie przeciwko Mieszkowi R. - przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury.

Złożenie wniosku o umorzenie sprawy prokuratura zapowiedziała w lutym po wydaniu przez biegłych orzeczenia o niepoczytalności Mieszka R. Śledczy zapowiedzieli wówczas, że wystąpią o środek zapobiegawczy w postaci umieszczenia mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym.



- Z uwagi jednak na stwierdzoną przez biegłych niepoczytalność, nie jest możliwe przypisanie podejrzanemu winy i w konsekwencji - nie jest możliwe skazanie go i wymierzenie mu kary - powiedział prok. Skiba, zaznaczając, że Mieszko R. nie trafi do Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, lecz do szpitala psychiatrycznego.

Zabójstwo na UW. Prokuratura zawnioskowała o umorzenie sprawy Mieszka R.

W ciągu ostatnich tygodni strony sprawy miały czas na wniesienie wniosków dowodowych, złożenie wniosków o uzupełnienie opinii biegłych bądź powołanie nowych biegłych. Do opinii stwierdzającej niepoczytalność Mieszka R. zastrzeżenia zgłosił pełnomocnik pokrzywdzonego, co wywołano opinię uzupełniającą.

Biegli psychiatrzy i psychologowie wskazali w niej "na podwyższone, wieloczynnikowe ryzyko przyszłych problemów w kilku obszarach". Następnie do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek prokuratury o umorzenie sprawy.



- Decyzja o skierowaniu przez prokuraturę wniosku do sądu okręgowego wynika z analizy uzyskanej po wielotygodniowych badaniach w ramach obserwacji w ośrodku zamkniętym, opinii biegłych psychiatrów, według których podejrzany w chwili popełniania wszystkich czynów był niepoczytalny - przekazał prok. Skiba.

Czas pobytu Mieszka R. w szpitalu psychiatrycznym nie będzie z góry określony. Mężczyzna może nigdy nie opuścić placówki.

Mieszko R. może resztę życia spędzić w szpitalu psychiatrycznym

Mieszko R. w maju 2025 r. zaatakował z użyciem siekiery pracowniczkę Uniwersytetu Warszawskiego. Zbrodnia miała miejsce przy wejściu do Audytorium Maximum na terenie kampusu UW.

W trakcie ataku ranny został także 39-letni pracownik Straży UW, który ruszył kobiecie na pomoc. Zaatakowany mężczyzna trafił w stanie ciężkim do szpitala, po kilku dniach opuścił placówkę.

Mieszkowi R. prokuratura postawiła z początku trzy zarzuty: zabójstwa, usiłowania zabójstwa i znieważenia zwłok. W czerwcu 2025 r. oskarżono go także o naruszenie nietykalności funkcjonariusza policji, gdyż Mieszko R. ugryzł policjanta, który próbował założyć mu kaftan bezpieczeństwa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni