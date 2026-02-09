Sprawca morderstwa na UW nie stanie przed sądem. Jest opinia biegłych

Według komunikatu Prokuratury Okręgowej w Warszawie zdolność rozpoznania znaczenia czynów i zdolność pokierowania swoim postępowaniem były u Mieszka R. "całkowicie zniesione" w momencie popełnia niania przestępstwa. W rezultacie biegli stwierdzili pełną niepoczytalność podejrzanego.

"Pozostawanie podejrzanego na wolności z dużym prawdopodobieństwem grozi ponownym popełnieniem przez niego czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości, związanego z jego chorobą psychiczną" - przekazała prokuratura.

Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszko R. w pełni niepoczytalny

Według biegłych, jeśli kiedykolwiek dojdzie do zwolnienia podejrzanego z zakładu psychiatrycznego, konieczne może być umieszczenie go Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Ma to być "forma długoterminowej, wyspecjalizowanej kontroli i ograniczenia ryzyka ponownego popełnienia ciężkiego przestępstwa przeciwko życiu" - poinformowali śledczy.

Mieszko R. pozostaje w areszcie. Strony postępowania mają teraz czas na zapoznanie się z opinią biegłych i złożenie wniosków o uzupełnienie ekspertyzy lub zasięgnięcie innej opinii. Wiadomo już, że z tego prawa nie będą korzystać prokuratura, która "nie widzi podstaw kwestionowania" opinii biegłych.

Wkrótce więcej informacji

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni