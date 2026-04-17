Kanye West nie wystąpi w Polsce. Koncert w Chorzowie odwołany

"Informujemy, iż zaplanowany na 19 czerwca 2026 r. na Superauto.pl Stadionie Śląskim koncert Ye (Kanye West) nie odbędzie się z przyczyn formalno-prawnych" - przekazał dyrektor Stadionu Śląskiego w Chorzowie, Adam Strzyżewski.

Zarząd obiektu nie podał dokładnych przyczyn odwołania koncertu rapera, jednak w czwartek podjęcie kroków w tej sprawie zapowiedziała minister kultury Marta Cienkowska, która stwierdziła, że decyzja o organizacji koncertu Kanye Westa w Chorzowie jest "nie do przyjęcia".



"Mówimy o artyście, który publicznie wygłaszał antysemickie treści, relatywizował zbrodnie i zarabiał na sprzedaży koszulek ze swastyką. To nie są 'kontrowersje'. To świadome przekraczanie granic i normalizowanie nienawiści" - przekazała minister kultury za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Koncert Kanye Westa w Chorzowie odwołany. "Przyczyny formalno-prawne"

Choć Kanye West jest uznawany za jednego z najwybitniejszych raperów i hiphopowych producentów muzycznych w historii, w ostatnich latach wielokrotnie wprawiał swoich fanów w osłupienie skrajnie antysemickimi wypowiedziami czy otwartą pochwałą nazizmu.



Ye broni się, że wyrażanie poparcia dla totalitarnego systemu, co w Polsce jest karalne, wynika z choroby psychicznej, na którą cierpi.



"W kraju naznaczonym historią Zagłady nie możemy udawać, że to tylko rozrywka. Wolność artystyczna nie oznacza zgody na wszystko. Kultura nie może być przestrzenią dla tych, którzy ją wykorzystują do szerzenia pogardy" - stwierdziła w oświadczeniu minister kultury.

Wcześniej koncert Ye odwołano we Francji i Wielkiej Brytanii. W środę muzyk, który sprzedał dotąd blisko 40 mln kopii swoich albumów i zdobył 24 nagrody Grammy, wydał oświadczenie, w którym bierze odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.

"Wiem, że potrzeba czasu, aby zrozumieć szczerość mojego zobowiązania do zadośćuczynienia. Biorę pełną odpowiedzialność za to, co moje, ale nie chcę wtrącać w to moich fanów. Moi fani są dla mnie wszystkim. Nie mogę się doczekać kolejnych koncertów. Do zobaczenia na szczycie globu" - przekazał Ye za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni