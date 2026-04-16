Marta Cienkowska zarzuciła muzykowi, że ten "publicznie wygłaszał antysemickie treści, relatywizował zbrodnie i zarabiał na sprzedaży koszulek ze swastyką". Właśnie z uwagi na te kwestie stwierdziła, że organizacja koncertu Kanyego Westa w Polsce jest "nie do przyjęcia".

ZOBACZ: "Wygląda jak wyschnięta śliwka". Donald Trump uderzył w znanego muzyka

Jak stwierdziła, problemy, o których wspomniała, nie są jedynie "kontrowersjami". "To świadome przekraczanie granic i normalizowanie nienawiści. W kraju naznaczonym historią Zagłady nie możemy udawać, że to tylko rozrywka" - napisała, dodając, że "wolność artystyczna nie oznacza zgody na wszystko", a "kultura nie może być przestrzenią dla tych, którzy ją wykorzystują do szerzenia pogardy".

Kanye West ma dać koncert na Stadionie Śląskim. Minister mówi "nie"

Kanye West to jeden z najbardziej znanych raperów obecnego pokolenia. 19 czerwca ma on wystąpić na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jeżeli wydarzenie dojdzie do skutku, będzie to jego pierwszy występ w Polsce od ponad dekady. Muzyk po raz pierwszy zagrał koncert w Polsce na Open'erze w 2006 roku. W 2011 roku dał występ na Coke Live Festival w Krakowie.

ZOBACZ: Rompey wracają po latach. Grali koncerty razem z jurorami

Od kilku lat o artyście jest głośno nie tylko z uwagi na jego twórczość, ale także zachowanie i kontrowersyjne wypowiedzi. Falę oburzenia wywołała seria jego antysemickich wpisów w mediach społecznościowych, w których jawnie pochwalał nazistów. West był także krytykowany za sprzedaż koszulek ze swastyką oraz publiczne wyrażanie podziwu dla Adolfa Hitlera.

