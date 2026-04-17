Jarosław Kaczyński skomentował szarżę Łukasza Mejzy. "Kto pierwszy rzuci kamieniem"

- Jeżeli chodzi o to, kto powinien z różnych klubów zostać usunięty ze względów nawet dużo poważniejszych, chociaż ja nie lekceważę w żadnym wypadku tych spraw, niż to ma miejsce w stosunku do pana Mejzy, bo bodajże 168 punktów karnych, to rzeczywiście... No ale zapłacił, przeprosił, dlatego jeszcze jest (w PiS - red.) - powiedział Jarosław Kaczyński podczas piątkowej konferencji prasowej.

- Poza tym ja dosyć dużo jeżdżę. Może nie tyle, co kiedyś, ale jednak ciągle bardzo dużo jeżdżę i mogę powiedzieć... kto pierwszy rzuci kamieniem - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości, dodając, że jego kierowcy "są absolutnie bez zarzutu".

Kolejny rajd Łukasza Mejzy. Jarosław Kaczyński: Kto pierwszy rzuci kamieniem

W niedzielę policja zatrzymała Łukasza Mejza, gdy ten w okolicach Zielonej Góry jechać drogą ekspresową z prędkością ponad 150 km/h. Polityk przyjął mandat w wysokości 800 zł. Otrzymał też dziewięć punktów karnych.

"Przekroczyłem prędkość na drodze ekspresowej, więc kara jest adekwatna i potrzebna" - przekazał polsatnews.pl Łukasz Mejza.

Wcześniej podobnym tonie do Jarosława Kaczyńskiego kolejne wykroczenia drogowe Mejzy komentował wcześniej wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.

- Publicznie przyznał się do winy, zrzekł się immunitetu i przeprosił za to - powiedział Błaszczak, twierdząc, że sprawa posła Mejzy stanowi przykrywkę dla tych kompromitujących spraw, które dotyczą rządzących".

Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu już w związku z wcześniejszymi przewinieniami drogowymi. W październiku 2025 roku polityk został zatrzymany na trasie ekspresowej S3 koło Polkowic na Dolnym Śląsku za prawie dwukrotne przekroczenie dozwolonej prędkości - jechał 200 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h.

Wówczas poseł zasłonił się immunitetem i nie przyjął mandatu w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi. Policja zawnioskowała o uchylenie posłowi immunitetu, następnie on sam zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu w sprawie dotyczącej przekroczenia dozwolonej prędkości na S3.

Poseł oprócz opłacenia wynoszącego 2,5 tys. zł mandatu zobowiązał się także do wpłaty jego równowartości na cel związany z pomocą ofiarom wypadków drogowych.

Policja chce ukarać Mejzę w sumie za 10 przypadków przekroczenia prędkości. Oprócz wykroczenia na S3 drugi z policyjnych wniosków dotyczy dziewięciu wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary. Za swoje występki powinien otrzymał łącznie 168 punktów karnych.

