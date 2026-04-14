Łukasz Mejza dostał w niedzielę mandat za przekroczenie prędkości - przekazało we wtorek RMF FM. Poseł Prawa i Sprawiedliwości miał jechać drogą ekspresową z prędkością ponad 150 km/h. Został zatrzymany w okolicach Zielonej Góry.



Polityk przyjął mandat w wysokości 800 zł. Dostał też dziewięć punktów karnych. Poseł potwierdził polsatnews.pl, że doszło do tego zdarzenia. "Przekroczyłem prędkość na drodze ekspresowej, więc kara jest adekwatna i potrzebna" - napisał w odpowiedzi na nasze pytania.

Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu

To nie pierwsza taka sytuacja w karierze Łukasza Mejzy. Poseł zrzekł się niedawno immunitetu w związku z innym mandatem.

W październiku 2025 roku polityk został zatrzymany na trasie ekspresowej S3 koło Polkowic na Dolnym Śląsku za prawie dwukrotne przekroczenie dozwolonej prędkości - jechał 200 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h.

Policja chciała go ukarać mandatem w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktami karnymi, jednak poseł zasłonił się immunitetem i nie przyjął mandatu. W związku z tym policja zawnioskowała o uchylenie posłowi immunitetu - wniosek z dolnośląskiej komendy trafił do KGP.

Następnie Biuro Prewencji KGP przekazało wniosek do marszałka Sejmu za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.

Sprawa przekroczenia prędkości przez Mejzę

Mejza zapowiedział wówczas, że zrzeknie się immunitetu w sprawie dotyczącej przekroczenia dozwolonej prędkości na S3. Poseł oprócz opłacenia wynoszącego 2,5 tys. zł mandatu zobowiązał się także do wpłaty jego równowartości na cel związany z pomocą ofiarom wypadków drogowych.

"Tak jak obiecałem, natychmiast zrzekam się immunitetu w sprawie przekroczenia prędkości na S3. Żałuję tego, co zrobiłem, i taka sytuacja nie powtórzy się więcej. Jeszcze raz przepraszam" - przekazał wówczas Mejza.

W swoim pierwszym oświadczeniu Mejza tłumaczył, że mandatu policji nie przyjął tylko dlatego, że spieszył się na lotnisko i czas potrzebny na jego wypisanie sprawiłby, że na pewno spóźniłby się na samolot.

Policja chce ukarać Mezję w sumie za 10 przypadków przekroczenia prędkości. Oprócz wykroczenia na S3 drugi z policyjnych wniosków dotyczy dziewięciu wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary.

