Prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zwołali na piątek spotkanie sojuszników w celu opracowania planu na odblokowanie cieśniny Ormuz. Przedstawiciele około 40 krajów - jak wynika z ustaleń m.in. "The Wall Street Journal" - sprzymierzają się bez angażowania Stanów Zjednoczonych.

Europa zdolna odblokować cieśninę Ormuz? "Są możliwości"

Jak przekazała w rozmowie z mediami minister obrony Francji, rozważane jest stworzenie wielonarodowych sił, które rozminują cieśninę Ormuz i umożliwią swobodny przepływ handlu w regionie Zatoki Perskiej.

- Istnieją możliwości zapewnienia w pełni wspieranych usług eskortowych - czyli oczywiście w żaden sposób ofensywny - dla statków, by zapewnić bezpieczny przepływ przez cieśninę - powiedziała Catherine Vautrin w wywiadzie dla telewizji TF1.

Wymieniane są głównie Belgia, Holandia i Francja, ponieważ to one mają dysponować potrzebnymi zasobami. Niemieckie media donoszą z kolei, że także Berlin rozważa włączenie się w działania, czego jednak oficjalnie nie potwierdzono.

Media: USA wykluczone z nowej inicjatywy

Iran zablokował kluczowe "wąskie gardło" szlaku morskiego na Bliskim Wschodzie po atakach ze strony USA i Izraela. Po zawieszeniu broni USA nałożyły własną blokadę na irańskie porty.

Według agencji AFP europejscy liderzy obawiają się, że dłuższe zachwianie swobodnego przepływu w regionie może skutkować nie tylko wzrostem cen, ale i niedoborami żywności oraz odwołanymi lotami, gdy skończy się paliwo. W normalnych warunkach przez cieśninę Ormuz przepływa około 20 proc. światowego wykorzystania ropy i skroplonego gazu ziemnego.

"The Wall Steet Journal" poinformował we wtorek, że - według jego źródeł - państwa Europy zamierzają utworzyć koalicję na rzecz odblokowania cieśniny, ale bez Stanów Zjednoczonych. Francja ma uważać, że zaangażowanie Donalda Trumpa będzie z automatu skutkowało odrzuceniem przez Iran potencjalnych warunków udrożniania szlaku.

Iran twierdzi, że nie potrafi usunąć wszystkich min. O jaką broń chodzi?

Cytowani przez "The New York Times" amerykańscy urzędnicy twierdzą, że Iran zgłosił, iż nie jest wstanie zlokalizować wszystkich min, które podłożył, wobec czego nie może ich usunąć.

Jakie miny posiada Iran? Część z nich prezentowano w propagandowym filmie w styczniu 2025 roku - podaje "The Guardian". Chodzi o typy Maham 3 i Maham 7 - oba to nowoczesne konstrukcje wykorzystujące czujniki magnetyczne i akustyczne do wykrywania statku i detonowania głowic.

Maham 3 może kotwiczyć na wodach do 100 metrów głębokości, natomiast Maham 7 wykorzystuje się na wodach płytszych. Miny mają stożkowy kształt, aby utrudnić ich wykrywanie przez sonary. Z analizy "The Guardian" wynika, że Iran - mimo strat - zachował 80-90 proc. swoich łodzi do rozkładania min i w razie zaostrzenia konfliktu mógłby podłożyć ich więcej.

