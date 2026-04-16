Zuchwały napad na bank w Neapolu. Sprawcy wzięli zakładników, potem zbiegli tunelem

Celem napadu był bank przy placu Medaglie d'Oro w Neapolu. W czwartek grupa składająca się najprawdopodobniej z trzech osób weszła do budynku i zabarykadowała się w nim razem 25 zakładnikami. Wśród nich byli pracownicy i klienci banku. Jak podała agencja LaPresse sprawcy w pierwszej kolejności sforsowali wejście do banku, wjeżdżając do niego samochodem.

We Włoszech w czwartek miał miejsce strajk dziennikarzy, przez co większość informacji pochodzi z mediów społecznościowych i nieoficjalnych źródeł. Według nich sprawcom udało się uciec z banku przez tunel biegnący pod budynkiem.

Napoli, rapina con auto ariete in una filiale Credit Agricole in Piazzale Medaglie D'oro.

I carabinieri hanno liberato le persone prese in ostaggio. Sul posto anche il procuratore Nicola Gratteri.

Sei i feriti lievi soccorsi dal 118. pic.twitter.com/hlsiJXfe9m — LaPresse (@LaPresse_news) April 16, 2026

Napad na bank w Neapolu, sprawcy wzięli zakładników

Zakładników uwolnili przybyli na miejsce funkcjonariusze oddziałów specjalnych policji. Gdy witani entuzjastycznie przez tłum antyterroryści podjęli decyzję o siłowym wejściu do budynku banku, sprawców już w nim nie było. Jak dotąd nie ma doniesień, aby któryś z zakładników ucierpiał.

Przed bankiem zgromadzili się liczni właściciele złożonych w nim depozytów w sejfie, by dowiedzieć, czy ponieśli straty. Na miejscu jest też prokurator Neapolu Nicola Gratteri, znany ze zwalczania przestępczości zorganizowanej. Wysokość łupu nie jest znana.

