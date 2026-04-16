Zuchwały napad na bank w Neapolu. Sprawcy wzięli zakładników, potem zbiegli tunelem

Świat

Trwają poszukiwania sprawców napadu na bank w Neapolu. Złodzieje najpierw zabarykadowali się w budynku banku, biorąc 25 zakładników, a następnie udało im się uciec najprawdopodobniej przez podkop. Do banku zgłaszają się właściciele depozytów, a sytuację utrudnia strajk włoskich dziennikarzy, którzy nie informują Włochów o sprawie lub przekazują informacje ze znacznym opóźnieniem. 

Radiowóz Carabinieri zaparkowany przed budynkiem.
domena publiczna
Celem napadu był bank przy placu Medaglie d'Oro w Neapolu. W czwartek grupa składająca się najprawdopodobniej z trzech osób weszła do budynku i zabarykadowała się w nim razem 25 zakładnikami. Wśród nich byli pracownicy i klienci banku. Jak podała agencja LaPresse sprawcy w pierwszej kolejności sforsowali wejście do banku, wjeżdżając do niego samochodem.  

 

ZOBACZ: Śmierć ciężarnej Weroniki. Rodzina kontra mąż 23-latki


We Włoszech w czwartek miał miejsce strajk dziennikarzy, przez co większość informacji pochodzi z mediów społecznościowych i nieoficjalnych źródeł. Według nich sprawcom udało się uciec z banku przez tunel biegnący pod budynkiem

 

Zakładników uwolnili przybyli na miejsce funkcjonariusze oddziałów specjalnych policji. Gdy witani entuzjastycznie przez tłum antyterroryści podjęli decyzję o siłowym wejściu do budynku banku, sprawców już w nim nie było. Jak dotąd nie ma doniesień, aby któryś z zakładników ucierpiał.

 

ZOBACZ: Na tyle tygodni Europie starczy paliwa lotniczego. Pesymistyczne prognozy


Przed bankiem zgromadzili się liczni właściciele złożonych w nim depozytów w sejfie, by dowiedzieć, czy ponieśli straty. Na miejscu jest też prokurator Neapolu Nicola Gratteri, znany ze zwalczania przestępczości zorganizowanej. Wysokość łupu nie jest znana. 

 

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Rekordowa mobilizacja" Węgrów. Frekwencja mówi wszystko
Maciej Olanicki / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
BANKKRADZIEŻMEDAGLIE DORONAPADNAPAD NA BANKNEAPOLRABUNEKŚWIATWŁOCHYZAKŁADNICY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 