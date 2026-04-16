W nocy z środy na czwartek Kijów znalazł się pod zmasowanym atakiem rakietowym. Zgodnie z najnowszymi danymi służb ratunkowych, w wyniku ataku zginęło co najmniej pięć osób, w tym 12-letnie dziecko. Rannych zostało z kolei 21 osób.

Najpoważniejsze zniszczenia odnotowano w dzielnicy Podolskiej, gdzie doszło do trafienia w budynek niemieszkalny oraz licznych pożarów wywołanych spadającymi odłamkami rakiet.

W jednym z budynków mieszkalnych ogień objął niższe kondygnacje, a w innym uszkodzone zostały okna. Odłamki zniszczyły także część trzy­kondygnacyjnego mini-hotelu oraz pobliskie zabudowania.

W tej samej dzielnicy rakieta uderzyła w 6. piętro 16-piętrowego bloku mieszkalnego. Choć nie doszło tam do pożaru, konstrukcja budynku została uszkodzona. W wyniku zawalenia się części prywatnego domu spod gruzów uratowano dziecko i jego matkę.

Zmasowany atak rakietowy w Ukrainie. Polska poderwała myśliwce

Tragiczne skutki odnotowano również w innych częściach miasta. W dzielnicy Obolońskiej doszło do pożaru w budynku biurowym, zapaliły się także samochody oraz uszkodzone zostały magazyny i lokale usługowe.

am zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych - w tym czterech pracowników pogotowia ratunkowego oraz dwóch policjantów, którzy przybyli na miejsce zdarzenia.

W dzielnicy Desniańskiej odłamki rakiety spowodowały pożar w budynku mieszkalnym, natomiast w Dnieprowskiej znaleziono fragmenty pocisku na otwartym terenie. W dzielnicy Szewczenkowskiej odłamki spadły w pobliżu budynków mieszkalnych oraz na plac zabaw.

Alarm powietrzny w stolicy ogłoszono o godzinie 2:31 w nocy. Władze apelowały do mieszkańców o pozostanie w schronach w związku z zagrożeniem użycia broni balistycznej. W trakcie ataku w mieście słyszano liczne eksplozje oraz pracę systemów obrony przeciwlotniczej.

W związku z atakiem poderwały się również polskie myśliwce. Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało jednak w nocy, że operację zakończono i nie doszło do naruszenia poslskiej przestrzeni powietrznej.

