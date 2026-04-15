Setki dronów, rakiety. Zmasowany atak na Ukrainę

Świat

Wojska rosyjskie zaatakowały w środę centralne i południowe obwody Ukrainy przy użyciu 21 pocisków manewrujących oraz 362 bezzałogowych statków powietrznych – poinformowały ukraińskie wojska powietrzne. Przekazano, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub zneutralizowała niemal wszystkie cele.

Ratownicy w kamizelkach taktycznych i hełmach wchodzą do zniszczonego budynku, w którym widać porozrzucane szczątki, gruzy i uszkodzone wyposażenie.
Zdj. ilustracyjne/PAP/Alena Solomonova
Budynek mieszkalny w Odessie uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku dronowego

Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że wieczorem armia rosyjska wykorzystała do ataku 20 pocisków manewrujących typu Ch-101, pocisk manewrujący typu Iskander-K oraz 361 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, Gerbera, Italmas i innych typów.

Według wstępnych danych obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 369 celów rosyjskich: 19 pocisków manewrujących Ch-101, jeden pocisk manewrujący Iskander-K i 349 bezzałogowych statków powietrznych.

 

Ponadto, w sześciu różnych lokalizacjach trafiono jedną z rakiet i 12 dronów bojowych.

Odessa. Dron uderzył w blok mieszkalny

Celem jednego z popołudniowych ataków była także Odessa, gdzie rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny.

 

"Na skutek ataku zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych" – przekazał portal Ukraińska Prawda, powołując się na szefa miejskiej administracji wojskowej w Odessie, Serhija Łysaka.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 