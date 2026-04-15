Setki dronów, rakiety. Zmasowany atak na Ukrainę

Ukraińskie siły powietrzne przekazały, że wieczorem armia rosyjska wykorzystała do ataku 20 pocisków manewrujących typu Ch-101, pocisk manewrujący typu Iskander-K oraz 361 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, Gerbera, Italmas i innych typów.

Ukraina. Zmasowany atak Rosjan

Według wstępnych danych obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 369 celów rosyjskich: 19 pocisków manewrujących Ch-101, jeden pocisk manewrujący Iskander-K i 349 bezzałogowych statków powietrznych.

Ponadto, w sześciu różnych lokalizacjach trafiono jedną z rakiet i 12 dronów bojowych.

Odessa. Dron uderzył w blok mieszkalny

Celem jednego z popołudniowych ataków była także Odessa, gdzie rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny.

"Na skutek ataku zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych" – przekazał portal Ukraińska Prawda, powołując się na szefa miejskiej administracji wojskowej w Odessie, Serhija Łysaka.

