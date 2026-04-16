"Z tymi środkami, które mamy, nie damy rady". Apel prezesa PiS

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Jarosław Kaczyński zaapelował do zwolenników partii, a także szerzej do sympatyków prawicy, o wsparcie finansowe ugrupowania. Choć kolejne wybory parlamentarne dopiero za rok, przygotowania do kampanii trwają już teraz.

- Mamy bardzo dużo wydatków, stąd moja bardzo serdeczna prośba do zwolenników PiS, jak i szerzej prawicy, o wpłatę na konto partii. Każda wpłata się liczy - mówił szef partii.

Za mało pieniędzy w PiS. Prezes ponownie apeluje o wsparcie

Politycy PiS o wsparcie prosili także przed wyborami prezydenckimi. Jarosław Kaczyński przyznał, że pieniądze wciąż wpływają.

- To wsparcie ciągle trwa, ale jest nadal na zdecydowanie za niskim poziomie. Z tymi środkami, co mamy, nie damy rady - zaznaczył prezes PiS.

Przypomnijmy, że Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości, co oznacza, że partia straci ponad 10 mln zł dotacji przysługującej za kampanię przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi.

Ponadto PKW zdecydowała o pozbawieniu ugrupowania prawa do subwencji z budżetu państwa na okres trzech lat.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni