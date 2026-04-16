Podczas wędrówki w lutym 2025 roku turyści zauważyli nienaturalny obiekt wystający z ziemi. Po otwarciu pojemnika ich oczom ukazał się widok niczym z filmu przygodowego: 598 złotych monet z XIX i XX wieku, ponad 30 ozdobnych tabakier i drogocenna biżuteria.

Łączna masa samego złota wyniosła imponujące 5,2 kg. Autentyczność kruszcu została już oficjalnie potwierdzona przez urząd probierczy, a znalezisko trafiło pod opiekę ekspertów z Muzeum Czech Wschodnich w Hradcu Králové.

Rekordowa nagroda dla turystów

Zazwyczaj w Czechach za znalezienie zabytków przysługuje 10 proc. ich wartości rynkowej. Jednak w przypadku "skarbu stulecia" urzędnicy z województwa hradeckiego zastosowali przepis dotyczący metali szlachetnych.

Ponieważ znalezisko składa się w przeważającej mierze z czystego złota, prawo pozwoliło na wypłatę nagrody w wysokości 100 proc. wartości samego kruszcu wyliczonej według cen giełdowych z dnia odkrycia.

W tym przypadku to 11,7 mln koron czeskich (około 2 mln złotych). Dla porównania poprzedni rekord wynosił około 350 tys. zł.

Gubernator regionu, Petr Koleta, podkreślił, że znalazcy mieli ogromne szczęście nie tylko do miejsca, ale i do czasu. Cena złota na światowych rynkach wzrosła trzykrotnie w ciągu ostatnich kilku lat, co bezpośrednio przełożyło się na gigantyczną wypłatę.

Co dalej ze skarbem?

Obecnie biżuteria i tabakiery przechodzą skomplikowany proces konserwacji. Złote monety są katalogowane i badane pod kątem ich rzadkości numizmatycznej.

Dyrektor Muzeum Czech Wschodnich, Petr Grulich, zapowiedział, że po zakończeniu prac konserwatorskich powstanie specjalna ekspozycja, na której każdy będzie mógł zobaczyć te niezwykłe przedmioty na własne oczy.

