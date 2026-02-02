Turyści w Rzymie, którzy chcą zobaczyć z bliska rzymską Fontannę di Trevi muszą zapłacić 2 euro. W pierwszych godzinach obowiązywania nowych zasad sprzedano ponad trzy tysiące biletów. Osoby, które nie kupią biletu, muszą pozostać za barierkami, które już się tam pojawiły.

Fontanna di Trevi za opłatą. Rzym wprowadził nowe zasady

Według wytycznych rzymskich władz, wymóg opłaty za podejście do słynnego barokowego zabytku będzie obowiązywać w poniedziałki i piątki od 11:30 do 22:00, a w pozostałe dni od 9:00 do 22:00. Zwolnieni z niej są mieszkańcy Rzymu, osoby z niepełnosprawnościami i dzieci w wieku do 6 lat. W pierwszym dniu funkcjonowania, system biletów zaczął działać o godzinie 9.00.

ZOBACZ: Rzymska fontanna za opłatą. Władze wprowadzają bilety dla turystów

Gdy kasy będą zamykane, zabytek będzie dostępny bezpłatnie. Wejściówkę można nabyć zarówno na miejscu, jak i internetowo. Możliwa jest płatność kartą. Zabytek znajdujący się w Wiecznym Mieście w 2024 roku przeszedł gruntowne prace konserwacyjne.

Poprawić warunki oglądania zabytku. Nowa opłata za zbliżenie do fontanny

Decyzja argumentowana jest przez władze stolicy Włoch chęcią ograniczenia zjawiska tzw. nadmiernej turystyki zachowując przy tym publiczny charakter placu, który w ciągu dnia jest niemal zawsze zatłoczony. Zarząd miasta chce również poprawić warunki oglądania wyremontowanego w 2024 roku zabytku i mieć środki na jego utrzymanie.

ZOBACZ: Otwarcie sezonu świątecznego we Włoszech. Prawie milion turystów w Rzymie

Nowe zasady weszły w życie po trwającym rok monitoringu napływu ludzi na plac przed słynną fontanną. Od grudnia 2024 do grudnia 2025 roku przybyło tam ponad 10 milionów osób; średnio po około 30 tysięcy dziennie. W szczytowym okresie było to 70 tysięcy osób na dobę.

Według szacunków, decyzja rzymskich władz ma dać przychody w wysokości ok. 6,5 miliona euro rocznie. Od początku lutego zaczęły obowiązywać także nowe opłaty wstępu do pięciu stołecznych muzeów, między innymi rzeźby antycznej, Muzeum Napoleońskiego i Willi Maksencjusza.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni