Wybuchowa noc w Rosji. Ukraińcy ogłaszają kolejny sukces

Świadkowie informują, że ogień objął co najmniej trzy zbiorniki z produktami naftowymi. Atak sparaliżował życie w mieście. Władze lokalne podjęły decyzję o odwołaniu zajęć we wszystkich placówkach edukacyjnych w Tuapse.

Pojawiły się również doniesienia o szczątkach dronów spadających na teren pobliskiego portu, co sugeruje, że celem operacji mógł być cały kompleks logistyczno-przeładunkowy.

Wojna na Ukrainie. Kolejne trafienie w rosyjską rafinerię

Zakład w Tuapse nie jest przypadkowym celem. To jedna z największych i najnowocześniejszych rafinerii w Rosji, pełniącą rolę kluczowego terminala eksportowego nad Morzem Czarnym.

ZOBACZ: Korea Północna wysłała żołnierzy do Ukrainy. Tak teraz Kim "honoruje" ich rodziny

Moc przerobowa zakładu to około 12 milionów ton ropy rocznie. Zakład specjalizuje się w oleju napędowym i nafcie lotniczej.

Według oficjalnych danych, 90 proc. produkcji trafia na rynki zagraniczne, co czyni rafinerię ważnym źródłem dochodów dla rosyjskiego budżetu.

Rosja. Ministerstwo Obrony o skali ukraińskiego ataku

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu aż 207 dronów w ciągu jednej nocy. Choć resort deklaruje sukcesy w odpieraniu ataków nad obwodami biełgorodzkim, smoleńskim, kurskim czy anektowanym Krymem, nagrania płonących zbiorników w Tuapse dowodzą, że ukraińska strategia "przełamywania masy" obrony przeciwlotniczej przynosi wymierne skutki.

ZOBACZ: Brytyjski premier zrównał Trumpa z Putinem. "Mam dość"

Uderzenie w Tuapse to kolejny etap ukraińskiej kampanii wymierzonej w rosyjski sektor energetyczny, która ma na celu nie tylko odcięcie armii od paliwa, ale przede wszystkim zdławienie możliwości finansowania wojny poprzez eksport surowców.

Zniszczenie infrastruktury w Tuapse jest szczególnie dotkliwe, ponieważ ze względu na sankcje technologiczne, Rosja ma ogromne trudności z naprawą zaawansowanych instalacji rafineryjnych.

