Wybuchowa noc w Rosji. Ukraińcy ogłaszają kolejny sukces
Noc z 15 na 16 kwietnia 2026 roku przyniosła kolejny potężny cios w rosyjską infrastrukturę naftową. Tym razem celem zmasowanego ataku dronów stał się Kraj Krasnodarski, a konkretnie strategiczna rafineria w Tuapse, należąca do koncernu Rosnieft. Według relacji mieszkańców, nocne niebo nad miastem rozświetliły liczne eksplozje, po których na terenie zakładu wybuchł gwałtowny pożar.
Świadkowie informują, że ogień objął co najmniej trzy zbiorniki z produktami naftowymi. Atak sparaliżował życie w mieście. Władze lokalne podjęły decyzję o odwołaniu zajęć we wszystkich placówkach edukacyjnych w Tuapse.
Pojawiły się również doniesienia o szczątkach dronów spadających na teren pobliskiego portu, co sugeruje, że celem operacji mógł być cały kompleks logistyczno-przeładunkowy.
Wojna na Ukrainie. Kolejne trafienie w rosyjską rafinerię
Zakład w Tuapse nie jest przypadkowym celem. To jedna z największych i najnowocześniejszych rafinerii w Rosji, pełniącą rolę kluczowego terminala eksportowego nad Morzem Czarnym.
ZOBACZ: Korea Północna wysłała żołnierzy do Ukrainy. Tak teraz Kim "honoruje" ich rodziny
Moc przerobowa zakładu to około 12 milionów ton ropy rocznie. Zakład specjalizuje się w oleju napędowym i nafcie lotniczej.
Według oficjalnych danych, 90 proc. produkcji trafia na rynki zagraniczne, co czyni rafinerię ważnym źródłem dochodów dla rosyjskiego budżetu.
Rosja. Ministerstwo Obrony o skali ukraińskiego ataku
Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu aż 207 dronów w ciągu jednej nocy. Choć resort deklaruje sukcesy w odpieraniu ataków nad obwodami biełgorodzkim, smoleńskim, kurskim czy anektowanym Krymem, nagrania płonących zbiorników w Tuapse dowodzą, że ukraińska strategia "przełamywania masy" obrony przeciwlotniczej przynosi wymierne skutki.
ZOBACZ: Brytyjski premier zrównał Trumpa z Putinem. "Mam dość"
Uderzenie w Tuapse to kolejny etap ukraińskiej kampanii wymierzonej w rosyjski sektor energetyczny, która ma na celu nie tylko odcięcie armii od paliwa, ale przede wszystkim zdławienie możliwości finansowania wojny poprzez eksport surowców.
Zniszczenie infrastruktury w Tuapse jest szczególnie dotkliwe, ponieważ ze względu na sankcje technologiczne, Rosja ma ogromne trudności z naprawą zaawansowanych instalacji rafineryjnych.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej