Do zdarzenia doszło w Trzaskach w gminie Bieżuń. Jak poinformowała mazowiecka policja, kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej i rozpoczął ucieczkę. W trakcie pościgu ignorował sygnały świetlne i dźwiękowe wydawane przez funkcjonariuszy, znacznie przekraczał dozwoloną prędkość i dopuszczał się niebezpiecznych manewrów.

Szczególnie groźna sytuacja miała miejsce na ul. Mławskiej w Bieżuniu. Według relacji policji mężczyzna skierował auto wprost na jednego z funkcjonariuszy. Policjant, aby uniknąć potrącenia i zatrzymać agresywne zachowanie kierowcy, był zmuszony użyć broni służbowej.

Trzaski. Dramatyczny pościg za kierowcą. 40-latek skończył z czterama zarzutami

Uciekinier kontynuował jazdę jeszcze przez pewien czas, a następnie porzucił samochód w Łukomiu w gminie Rościszewo. Dalej próbował uciekać pieszo, jednak został szybko zatrzymany przez policjantów.

Po zatrzymaniu wyszło na jaw, że 40-latek miał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, obowiązujący aż do 2028 roku. Dodatkowo funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki.

Mężczyzna usłyszał cztery zarzuty. Dotyczą one m.in. niezatrzymania się do kontroli drogowej, rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz posiadania narkotyków. Odpowie w warunkach recydywy, co może oznaczać surowszą karę.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu.

