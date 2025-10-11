Policja ruszyła w pościg za 38-latekiem, który nie zatrzymał się do kontroli na DK24. - Sposób jazdy wskazywał, że kierowca może znajdować się pod wpływem alkoholu - powiedziała polsatnews.pl oficer prasowa lokalnej policji Sandra Chuda. Pościg zakończył się, gdy kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Mimo reanimacji, 38-latek zginął.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach (woj. wielkopolskie) w piątek wieczorem ruszyli w pościg za kierowcą samochodu marki Peugeot. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli na drodze krajowej numer 24 pomiędzy Pniewami a Luboszem.

- Sposób jazdy kierowcy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu - powiedziała polsatnews.pl oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach Sandra Chuda.

Jak dodała, mimo wyraźnych sygnałów nadawanych przez policjantów, mężczyzna kontynuował ucieczkę. - Do działań po chwili przyłączyły się również patrole z Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie - zaznaczyła.

Wierzbno. 38-latek zginął podczas ucieczki przed policją. Auto uderzyło w drzewo

Pościg zakończył się w miejscowości Wierzbno (woj. lubuskie). - Tam kierowca na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo - przekazała oficer prasowa.

- Policjanci natychmiast wyciągnęli mężczyznę z rozbitego samochodu i rozpoczęli reanimację, jednak życia trzydziestoośmioletniego mieszkańca powiatu szamotulskiego nie udało się uratować - poinformowała policjantka.

ZOBACZ: Chciał przechytrzyć policjantów. Użył kamuflażu z kapusty

Jak ustalono, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania. W przeszłości miał dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Ostatni obowiązywał do 2023 roku.

- Szczegółowe okoliczności wypadku będą ustalane w ramach śledztwa prokuratorskiego. W toku postępowania zostanie również ustalone, czy kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków - poinformowała oficer prasowa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni