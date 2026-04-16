W nocy, z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północy i zachodzie również rozpogodzenia. Na wschodzie miejscami słabe opady deszczu - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na krańcach północnych, głównie w rejonie wybrzeża oraz na Żuławach, utworzą się miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 0 st. C na północy (tam lokalnie przygruntowe przymrozki do około minus 2 st. C), około 4 st. C w centrum, do 8 st. C miejscami na południu kraju. Wiatr słaby, zmienny z przewagą północno-zachodniego i zachodniego.

W drugiej połowie nocy na wybrzeżu mogą występować mgły ograniczające widzialność do 200 m. Lokalnie widzialność może spadać nawet poniżej 200 m.

W związku z prognozowanym zjawiskiem, IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla położonych nad morzem powiatów w województwie pomorskim. Alerty zaczną obowiązywać o godz. 20 w czwartek i pozostaną w mocy do godz. 8 w piątek.

Prognoza pogody. Mgły, deszcz, przymrozki. Ostrzeżenia IMGW

Dla województwa pomorskiego, wschodnich krańców woj. zachodniopomorskiego oraz powiatów położonych na północy woj. kujawsko-pomorskiego między północą a godz. 7:30 w piątek obowiązywać będą ostrzeżenia IMGW I stopnia przed przymrozkami. Przy gruncie temperatura może spadać tam do minus 5 st. C.

ZOBACZ: Wyjątkowe odkrycie w trakcie wycieczki po górach. Zarobili na tym miliony

W piątek na zachodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Więcej deszczu spadnie na południu, do ok. 7-8 mm. Rano nad morzem lokalnie nadal mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 m, ale w ciągu dnia będą one szybko zanikać.

Tempera maksymalna od 7 st. C nad morzem, przez ok. 15 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 20 st. C na południowym zachodzie, przede wszystkim w woj. dolnośląskim i lubuskim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wschodzie i południu okresami porywisty, północno-zachodni i północny.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie, na południu i wschodzie miejscami także zachmurzenie duże i słabe opady deszczu. W rejonie Zatoki Gdańskiej lokalnie mgły ograniczające widzialność do ok. 200 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie między 2 a 6 st. C. Chłodniej - ok. 0 st. C - na Kaszubach oraz w Karpatach. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

