Jacek Sasin pogrążony w żałobie. "Dobra, mądra i niezwykle dzielna"
"Dziś rano odeszła do Domu Pana moja ukochana mama" - poinformował Jacek Sasin. Swoją zmarłą matkę opisał jako kobietę "dobrą, mądrą i niezwykle dzielną".
O śmierci swojej matki Jacek Sasin poinformował w czwartkowym wpisie na platformie X. Jak przekazał, przez całe życie była ona dla niego "źródłem miłości, ciepła i siły".
Żegnając swoją matkę, Sasin opisał ją samymi ciepłymi słowami. Stwierdził, że była to "dobra, mądra i niezwykle dzielna kobieta".
Jacek Sasin pogrążony w żałobie. Nie żyje matka polityka PiS
W swoim spisie Sasin podziękował osobom, które są przy nim w chwili żałoby, "za każde słowo wsparcia i za modlitwę".
Pod postem polityka zaroiło się od kondolencji. Głos zabrał m.in. poseł Michał Woś. "Wyrazy współczucia Jacku dla Ciebie i całej rodziny! Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie" - napisał.
"Moje najszczersze kondolencje, Jacku" - przekazał z kolei Janusz Kowalski. "Jacku, szczerze Ci współczuję" - dodała wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, Anna Krupka.
Wyrazy współczucia Sasinowi złożyli dodatkowo m.in. Joachim Brudziński, Anna Milczanowska, Sławomir Cenckiewicz czy Zbigniew Kuźmiuk.
ZOBACZ: Ostatnie pożegnanie Jacka Magiery. Trener pośmiertnie odznaczony
Jacek Sasin to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie sprawuje on mandat posła. W poprzednich latach był on m.in. wicepremierem i ministrem aktywów państwowych.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej