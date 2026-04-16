Jacek Sasin pogrążony w żałobie. "Dobra, mądra i niezwykle dzielna"

Polska

"Dziś rano odeszła do Domu Pana moja ukochana mama" - poinformował Jacek Sasin. Swoją zmarłą matkę opisał jako kobietę "dobrą, mądrą i niezwykle dzielną".

O śmierci swojej matki Jacek Sasin poinformował w czwartkowym wpisie na platformie X. Jak przekazał, przez całe życie była ona dla niego "źródłem miłości, ciepła i siły".

 

 

Żegnając swoją matkę, Sasin opisał ją samymi ciepłymi słowami. Stwierdził, że była to "dobra, mądra i niezwykle dzielna kobieta".

W swoim spisie Sasin podziękował osobom, które są przy nim w chwili żałoby, "za każde słowo wsparcia i za modlitwę".


Pod postem polityka zaroiło się od kondolencji. Głos zabrał m.in. poseł Michał Woś. "Wyrazy współczucia Jacku dla Ciebie i całej rodziny! Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie" - napisał.

 

"Moje najszczersze kondolencje, Jacku" - przekazał z kolei Janusz Kowalski. "Jacku, szczerze Ci współczuję" - dodała wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, Anna Krupka.

 

Wyrazy współczucia Sasinowi złożyli dodatkowo m.in. Joachim Brudziński, Anna Milczanowska, Sławomir Cenckiewicz czy Zbigniew Kuźmiuk.

 

ZOBACZ: Ostatnie pożegnanie Jacka Magiery. Trener pośmiertnie odznaczony

 

Jacek Sasin to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie sprawuje on mandat posła. W poprzednich latach był on m.in. wicepremierem i ministrem aktywów państwowych.

 

WIDEO: Zwrot w sprawie strzelaniny w Bystrzycy Kłodzkiej. Nowe ustalenia
