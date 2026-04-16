"Dziwicie się?". Premier zabrał głos po decyzji Nawrockiego

Karol Nawrocki powołał w środę Radę Nowych Mediów. Wśród 27 jej członków znalazł się Paweł Swinarski. To twórca internetowy, któremu zarzucano szerzenie w internecie rosyjskiej propagandy na temat ataku dronów na Polskę. Powołanie Swinarskiego do rady wywołało poruszenie wśród polityków i komentatorów.

Na tę nominację zareagował premier Donald Tusk. "Dziwicie się, że Karol Nawrocki bierze do swojej rady mediów ludzi szerzących rosyjską dezinformację?" - napisał w mediach społecznościowych. "Dziwne byłoby, gdyby brał takich, co ją zwalczają" - dodał ironicznie.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że "prezydent Nawrocki powołuje do Rady ds. Nowych Mediów człowieka, przed którym ostrzegały NASK i Sztab Generalny WP - za prorosyjskie i dezinformujące treści".

"Napiszę delikatnie. To nie wygląda dobrze" - tak z kolei skomentował sprawę minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Do sprawy odniósł się także Piotr Zgorzelski z PSL w "Graffiti". - Nie wiem do czego prezydentowi potrzebna kolejna rada - skomentował polityk.

- Jeżeli pan prezydent ma taką wolę, to niech sobie te rady powołuje, ale przypominam, że jeśli chodzi o media, to są już co najmniej dwie rady dedykowane działalności mediów, czyli Rada Mediów Narodowych oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, więc kolejne ciało, które jest tylko fasadowe, nie zmieni niczego w tym zakresie - zaznaczył Zgorzelski. Dodał, że to "zbędna inicjatywa

Kancelaria Karola Nawrockiego poinformowała, że do głównych zadań Rady Nowych Mediów będzie należało "diagnozowanie kondycji współczesnych mediów, ocena ich wpływu na społeczeństwo oraz formułowanie postulatów, dobrych praktyk i propozycji rozwiązań, w tym również o charakterze systemowym".

Przewodniczącą rady została prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Klaudia Cymanow–Sosin, w składzie znaleźli się jeszcze m. in. Rafał Ziemkiewicz, Eryk Mistewicz czy Kamila Pietrzak.

