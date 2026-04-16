Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski był pytany na antenie RMF FM o sytuację na Węgrzech w kontekście niedawnych wyborów parlamentarnych, które odbyły się w tym kraju. Przypomnijmy, że opozycyjna partia TISZA zdobyła tam większość konstytucyjną.

Sikorski był pytany m.in. o kwestię ukrywającego się na Węgrzech Zbigniewa Ziobry. Prowadzący zapytał polityka, czy były lider nieistniejącej już Suwerennej Polski będzie mógł uciec do Stanów Zjednoczonych i otrzymać tam azyl.

Azyl dla Ziobry w USA? Sikorski zaprzecza

- Pan ambasador USA (Thomas - red.) Rose zapewnia, że nie ma takich planów ze strony Stanów Zjednoczonych - zapewnił minister spraw zagranicznych.

- Ziobro popełnił katastrofalny błąd nie stawiając się na wezwanie prokuratury. To zmieniło jego wiarygodność. Teraz jest w takim straszliwym tunelu, że będzie uciekał nie wiadomo dokąd - zaznaczył wicepremier.

Sikorski podkreślił, że winni udziału w rozmaitych aferach politycznych nie będą teraz w stanie ukrywać się na Węgrzech, gdzie właśnie teraz dochodzi do zmian na szczytach władzy.

- Czasy szastania i przywłaszczania publicznych pieniędzy na Węgrzech, jak i w Polsce, się skończyły. Winni muszą ponieść odpowiedzialność po to, żeby w przyszłości politycy nie ważyli się sięgać po publiczne pieniądze dla partyjnych, prywatnych celów - podkreślił Sikorski.

Magyar zapowiedział odesłanie Ziobry i Romanowskiego do Polski

W trakcie kampanii wyborczej lider Tiszy Peter Magyar zapewniał wielokrotnie, że po odniesieniu przez jego ugrupowanie zwycięstwa, poszukiwani przez polską prokuraturę Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, zostaną odesłani do Polski. Polityk z państwa położonego nad Dunajem zapewniał, że "na Węgrzech nie ma miejsca dla ściganych kryminalistów".

Magyar powtórzył swoje słowa po odniesieniu zwycięstwa w wyborach.

- Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, musi więc znać polski system sądowy. Powinien oczyścić swoje nazwisko z oskarżeń (...). Romanowski i Ziobro zostaną poddani ekstradycji - zapewnił polityk.

W poniedziałek Prokuratura Krajowa poinformowała, że do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił wniosek o wyznaczenie terminu posiedzenia w sprawie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Zbigniewa Ziobry. Informację przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni