We wtorek rano doszło do pożaru marketu "Max" przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku (woj. pomorskie). Jak podaje KP PSP, zgłoszenie wpłynęło o godz. 9:03.

- Na miejsce zadysponowano łącznie ponad 20 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, gazowego oraz logistycznego wsparcia medycznego. W działaniach uczestniczą również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. z Karsina (pow. kościerski) oraz Czarnej Wody (pow. starogardzki) - przekazał starszy kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Czersk. Pożar marketu i ostrzeżenie RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło przed dużym zadymieniem w okolicy pożaru w Czersku.

"Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz, zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - podano w alercie dla mieszkańców powiatu chojnickiego.

Na nagraniach z okolicy miejsca zdarzenia widać potężne kłęby dymu.

Jak dowiedział się polsatnews.pl od przedstawicielki KP PSP w Chojnicach, pożar został zlokalizowany przed godz. 12:00. Trwa jego dogaszanie.

Ze względu na rozwój pożaru prowadzona była ewakuacja osób z pobliskiego osiedla. Przebywającym w budynku pracownikom udało się samodzielnie go opuścić.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni