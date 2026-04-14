Ogromny pożar marketu na Pomorzu. "Jeśli możesz, zostań w domu"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców powiatu chojnickiego przed dużym zadymieniem w związku z pożarem marketu w Czersku (woj. pomorskie). "Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu" - polecono w komunikacie. Ogień został zlokalizowany przed godziną 12, trwa jego dogaszanie.

Obrazek przedstawia budynek, z którego wydobywa się gęsty, czarny dym. Widoczni są strażacy w akcji, używający drabiny i węży strażackich.
RCB ostrzega przed zadymieniem

We wtorek rano doszło do pożaru marketu "Max" przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku (woj. pomorskie). Jak podaje KP PSP, zgłoszenie wpłynęło o godz. 9:03.

 

- Na miejsce zadysponowano łącznie ponad 20 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, gazowego oraz logistycznego wsparcia medycznego. W działaniach uczestniczą również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. z Karsina (pow. kościerski) oraz Czarnej Wody (pow. starogardzki) - przekazał starszy kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

"Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz, zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - podano w alercie dla mieszkańców powiatu chojnickiego.

 

Na nagraniach z okolicy miejsca zdarzenia widać potężne kłęby dymu.

 

 

 

Jak dowiedział się polsatnews.pl od przedstawicielki KP PSP w Chojnicach, pożar został zlokalizowany przed godz. 12:00. Trwa jego dogaszanie.

 

Ze względu na rozwój pożaru prowadzona była ewakuacja osób z pobliskiego osiedla. Przebywającym w budynku pracownikom udało się samodzielnie go opuścić.

 

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

 

Anna Nicz / PAP / polsatnews.pl
ALERT RCB CZERSK POLSKA POMORSKIE POŻAR RCB

