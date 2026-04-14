Ogromny pożar marketu na Pomorzu. "Jeśli możesz, zostań w domu"
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców powiatu chojnickiego przed dużym zadymieniem w związku z pożarem marketu w Czersku (woj. pomorskie). "Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu" - polecono w komunikacie. Ogień został zlokalizowany przed godziną 12, trwa jego dogaszanie.
We wtorek rano doszło do pożaru marketu "Max" przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku (woj. pomorskie). Jak podaje KP PSP, zgłoszenie wpłynęło o godz. 9:03.
- Na miejsce zadysponowano łącznie ponad 20 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, gazowego oraz logistycznego wsparcia medycznego. W działaniach uczestniczą również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, m.in. z Karsina (pow. kościerski) oraz Czarnej Wody (pow. starogardzki) - przekazał starszy kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
Czersk. Pożar marketu i ostrzeżenie RCB
"Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz, zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - podano w alercie dla mieszkańców powiatu chojnickiego.
Na nagraniach z okolicy miejsca zdarzenia widać potężne kłęby dymu.
Jak dowiedział się polsatnews.pl od przedstawicielki KP PSP w Chojnicach, pożar został zlokalizowany przed godz. 12:00. Trwa jego dogaszanie.
Ze względu na rozwój pożaru prowadzona była ewakuacja osób z pobliskiego osiedla. Przebywającym w budynku pracownikom udało się samodzielnie go opuścić.
Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
