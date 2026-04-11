W nocy z piątku na sobotę Rosjanie ponownie zaatakowali dzielnice mieszkaniowe Odessy. Zginęły dwie osoby. "Składam najszczersze kondolencje ich rodzinom i bliskim" - przekazał Serhij Lisak, szef odeskiej administracji wojskowej. Kolejne dwie osoby zostały ranne, ich stan był na tyle poważny, że zostały przetransportowane do szpitala.

Serhij Lisak przekazał, że rosyjskie uderzenie w Odessę wyrządziło szczególnie duże szkody w infrastrukturze. Rosyjskie rakiety i drony spadły na bloki i domy jednorodzinne, ale też liczne budynki użyteczności publicznej.

"Infrastruktura cywilna uległa znacznym zniszczeniom: dziesiątki budynków mieszkalnych i mieszkalnych, akademik i przedszkole. W budynkach wybite zostały okna, uszkodzone zostały dachy i elewacje" - podał Lisak.

Odessa częstym celem Rosja. Atakują dzielnice mieszkaniowe

W całej Odessie służby pomagają mieszkańcom w uprzątnięciu zniszczeń. "Specjaliści zamykają uszkodzone okna, łatają dachy i usuwają gruz i pozostałości po katastrofie" - podały władze.



Odessa jest w ostatnim czasie jednym z najczęściej i najintensywniej bombardowanych przez Rosjan ukraińskich miast. W ataku z 6 marca zginęły trzy osoby, w tym dwuletnie dziecko, a 16 osób zostało rannych.

