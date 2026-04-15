Francuska gazeta odniosła się do niedawnego wpisu amerykańskiego prezydenta, który stwierdził m.in, że Leon XIV jest "słaby w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej". Zdaniem "Le Figaro" Donald Trump "bezmyślnie" wdał się w konflikt z papieżem i oczekiwał "łatwego zwycięstwa" w czasie, gdy ma problemy ze zmuszeniem do ustępstw Iranu.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonywał w jednym ze swoich wpisów, że Ojciec Święty powinien być mu wdzięczny, gdyż został wybrany papieżem wyłącznie dlatego, że jest Amerykaninem, bo "oni uznali, że to najlepszy sposób na poradzenie sobie z prezydentem Donaldem J. Trumpem".

Komentując konflikt na linii Watykan-Waszyngton, dziennik "Le Figaro" stwierdził, że atak Trumpa na Leona XIV był "absurdalny". "W 1935 roku (Józef) Stalin pytał: 'ile dywizji ma papież?'. Na tym samym poziomie, Trump otrzymał odpowiedź: półtora miliarda katolików na całym świecie" - zauważa dziennik, dodając, że w porównaniu z tym ruch MAGA wypada jak "sekciarska grupa".

Dziennik odniósł się dodatkowo do kolejnego wpisu amerykańskiego przywódcy, który zamieścił na swoim profilu w Truth Social ilustrację wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, na której występuje w roli Jezusa uzdrawiającego chorego.

W poniedziałek grafika zniknęła z mediów społecznościowych Trumpa, natomiast on sam przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że grafika ukazywała go jako lekarza, a nie Chrystusa. - Myślałem, że to ja jako lekarz, i że to ma związek z Czerwonym Krzyżem, który wspieramy. Tylko fałszywe media mogły coś takiego wymyślić - powiedział amerykański prezydent.

Dziennik "Le Figaro" ocenił, że prezydent USA nie zadowolił się "obrażaniem chrześcijan", których "wziął za idiotów", twierdząc, że w wizerunku wygenerowanym przez AI przedstawiono go jako "lekarza". Trump "ma szczęście, że ma przed sobą człowieka wiary, który patrzy na to inaczej i przebacza podłości" - oceniła gazeta.

