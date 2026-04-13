Prezydent USA Donald Trump zamieścił na swoim profilu na Truth Social w niedzielę wieczorem grafikę, w której występuje w roli Jezusa uzdrawiającego chorego. Grafikę zamieścił niedługo po tym, jak ostro skrytykował papieża Leona XIV.

Opublikowany przez Trumpa obraz - bez komentarza - przedstawia prezydenta USA w białej szacie i czerwonym płaszczu, kładącego rękę na czole chorego mężczyzny. Z rąk Trumpa wystrzeliwują świetliste promienie.

Wokół widać twarze żołnierza, weterana, uśmiechniętej pielęgniarki i modlącej się kobiety. W tle pojawiają się: Statua Wolności, Mauzoleum Lincolna, fajerwerki, amerykańska flaga, kształty przypominające wojskowe samoloty, orły oraz żołnierze w roli aniołów.

Nie jest jasne, kto jest autorem obrazu zdradzającego elementy grafiki wygenerowanej przy pomocy sztucznej inteligencji. Wcześniej ten sam wizerunek zamieścił na Instagramie pochodzący z Australii prawicowy publicysta Nick Adams, pierwotnie nominowany na ambasadora w Malezji, a później mianowany "specjalnym wysłannikiem ds. amerykańskiej turystyki, wyjątkowości i wartości".

Adams znany jest z bombastycznych pochwał pod adresem Trumpa. Do grafiki dodał podpis: "Ameryka od dawna jest chora. Prezydent Trump uzdrawia ten kraj".

Amerykański prezydent zamieścił wizerunek ok. godziny po tym, jak w ostrych słowach zaatakował papieża Leona XIV, nazywając go "słabym w kwestii przestępczości" i twierdząc, że wywodzący się z USA papież powinien być mu wdzięczny, bo nigdy nie zostałby wybrany, gdyby prezydentem był ktoś inny niż Trump.

Ostatnią aktywność medialną prezydenta USA skrytykował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.

"Wpis (i załączona do niego grafika) prezydenta Trumpa na temat Ojca św. Leona XIV przekracza wszelkie normy i jest obrazą Wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików!" - napisał w mediach społecznościowych.

Wpis (i załączona do niego grafika) prezydenta Trumpa na temat Ojca św. Leona XIV przekracza wszelkie normy i jest obrazą Wikariusza Chrystusa, a przez to wszystkich katolików! https://t.co/9H5gGsIVmL — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) April 13, 2026

Obecny prezydent USA wielokrotnie w przeszłości używał retoryki i symboliki religijnej, twierdząc m.in., że "Bóg jest z niego dumny", że żaden prezydent nie zrobił tak wiele dla religii, jak on i że dzięki niemu religia jest "gorętsza niż kiedykolwiek".

W ostatnim czasie w swoich wpisach zawierających groźby wobec Iranu Tramp używał zwrotów "chwała Bogu" i "chwała Allahowi". Przekonywał też, że Bóg stoi po stronie Ameryki w wojnie z Iranem.

