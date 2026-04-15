59-letni Ari Hodara z Paryża wygrał we wtorek obraz Pabla Picassa na loterii charytatywnej, z której dochody zasilą badania nad chorobą Alzheimera. W losowaniu brało udział 120 tysięcy losów w cenie po 100 euro. Loteria "Picasso za 100 euro", organizowana od 2013 roku, odbyła się po raz trzeci.

ZOBACZ: Obraz Picassa do wygrania za 100 euro. Loteria w szczytnym celu

Organizatorzy poinformowali, że tak dużo losów sprzedano po raz pierwszy. Z zebranej z ich sprzedaży kwoty 1 mln euro dostanie sieć galerii, która jest właścicielem obrazu. Pozostałych około 11 mln zasili działającą we Francji Fundację Badań nad Chorobą Alzheimera.

Hodora powiedział, że szczęśliwy los numer 94715 kupił w zeszły weekend, gdy z mediów dowiedział się o loterii. Ogółem nabywcami 120 tysięcy losów były osoby ze 152 krajów.

Losowana praca Picassa to gwasz zatytułowany "Głowa kobiety", przedstawiający Dorę Maar - artystkę, którą łączył z Picassem burzliwy i dramatyczny dla niej związek. Utrzymany w szarościach i czerniach, powstał w 1941 roku, podczas II wojny światowej. Przez pewien czas należał do rodziny Picassa, a potem znalazł się w kolekcji prywatnej, skąd trafił na aukcje - najpierw w Nowym Jorku, a potem w Paryżu. Jego wartość ocenia się na 1,45 mln euro.

ZOBACZ: Uciekła z kuponem, licząc na fortunę. Włoska narzeczona błędnie odczytała cyfrę

Pierwsza loteria, podczas której losowano prace Picassa odbyła się w 2013 roku, następna - w 2020 roku. Francuz wygrał na loterii po raz pierwszy - poprzednimi zwycięzcami byli: Amerykanin i Włoszka. Agencja AFP podała, że w obu przypadkach wygrane obrazy zostały przekazane do przechowania w domu aukcyjnym Christie's ze względu na wymogi bezpieczeństwa wymagane przez firmy ubezpieczeniowe.

