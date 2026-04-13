We wtorek w paryskim domu aukcyjnym Christie's odbędzie się losowanie obrazu "Tête de Femme" Pabla Piccassa z 1941 roku. Będzie częścią loterii "1 Picasso za 100 euro", która daje szansę na wygranie portretu autorstwa hiszpańskiego malarza za cenę biletu w wysokości 100 euro.

Liczba losów na wygraną "Tête de Femme" zostanie ograniczona do 120 000 sztuk, co oznacza, że losowanie może przynieść 12 mln euro, jeśli wszystkie zostaną sprzedane.

Obraz Pabla Piccassa za 100 euro. Loteria ze szczytnym celem

Milion euro z dochodów z losowania ma zostać przekazany Operze Gallery, międzynarodowej galerii sztuki, która jest właścicielem obrazu. Co ważniejsze, będzie pieniądze z loterii mają również wesprzeć Fundację Badań nad Alzheimerem, z siedzibą w jednym z czołowych publicznych szpitali w Paryżu.

Organizatorzy podają, że dwie poprzednie loterie Picasso zebrały ponad 10 mln euro na działalność kulturalną w Libanie oraz programy wodne i higieniczne w Afryce.

W inauguracyjnej loterii "1 Picasso za 100 euro" w 2013 roku pracownik zraszaczy przeciwpożarowych z Pensylwanii wygrał "Man in the Opera Hat", który hiszpański artysta namalował w 1914 roku.

W drugim losowaniu w 2020 roku obraz "Nature morte" z 1921 roku trafił do włoskiego księgowego, którego los kupił mu na święta Bożego Narodzenia jego syn. Ta martwa natura trafiła na loterię po zakupieniu dzieła od miliardera i kolekcjonera sztuki Davida Nahmada, który w wywiadzie argumentował, że Picasso zaakceptowałby losowanie jego prac.

- Picasso był bardzo hojny. Dawał obrazy swojemu woźnicy, swojemu krawcowi - powiedział Nahmad. - Chciał, by jego sztuka była zbierana przez różnych ludzi, nie tylko przez superbogatych - dodał.

Obraz "Tête de Femme" będzie można oglądać w domu aukcyjnym Christie's w Paryżu od poniedziałku, a losowanie odbędzie się tam o godzinie 18:00 czasu lokalnego we wtorek.

jkn / polsatnews.pl / "The Guardian"