GIOŚ wydał w środę komunikat, w którym poinformował, że Tor Poznań może funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Decyzja została pojęta po złożeniu przez zarządcę obiektu wniosku o wstrzymanie jego zamknięcia.

"Po rozpatrzeniu wniosku strony, Główny Inspektor Ochrony Środowiska podjął decyzję o wstrzymaniu wykonania decyzji z dnia 31 marca 2026 r." - czytamy. Ta zakładała podtrzymanie decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wstrzymaniu użytkowania toru ze względu na przekroczone normy hałasu.

Niedługo później informację tę potwierdził wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys. "Tor Poznań ponownie otwarty. Dziękujemy za współpracę" - napisał na platformie X.

ZOBACZ: Tor w Poznaniu został zamknięty. Ministerstwo zapowiada działania

W komunikacie GIOŚ zaznaczono, że obiekt pozostanie otwarty do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Tor Poznań. GIOŚ wstrzymał decyzję o zamknięciu

Władze Automobilklubu Wielkopolski - właściciela i zarządcy Toru Poznań, we wtorek odebrały decyzję o zamknięciu obiektu ze względu na przekroczenie dopuszczalnych dla niego norm hałasu, które wynoszą 50 decybeli w ciągu dnia i 40 w nocy.

Od tego momentu miały dwa tygodnie na złożenie wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji, z czego skorzystano.

Tor Poznań to jedyny obiekt w Polsce, na którym odbywają się licencjonowane wyścigi, m.in. samochodowe i motocyklowe. Powstał pod koniec 1977 roku i służył także kierowcom amatorom, którzy mogli na nim potrenować.

ZOBACZ: Wiadomo, co stało się z manulem z poznańskiego zoo. Szczęśliwy finał poszukiwań

Rywalizowali na nim również rowerzyści, wrotkarze, a także biegacze (w trakcie pandemii rozegrano m.in. mistrzostwa Polski na 10 km).

Flagową imprezą toru były motocyklowe i samochodowe mistrzostwa Polski. Obiekt w Wielkopolsce jako jedyny w kraju ma niezbędną homologację do przeprowadzania imprez także rangi międzynarodowych.

Na niedzielę 19 kwietnia zaplanowano na tym obiekcie oficjalną inauguracją sezonu.

