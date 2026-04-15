Prokremlowskie media przyznają, że według danych ekonomicznych PKB Rosji spadło w ciągu ostatnich dwóch miesięcy o 1,8 proc. Wśród przyczyn wskazują "czynniki kalendarzowe i pogodowe".

- Już mówiłem na ostatnim spotkaniu, dobrze to znamy: w styczniu tego roku było o dwa dni pracy mniej niż w zeszłym roku. W lutym jest o jeden dzień mniej pracy. Są to oczywiście okoliczności obiektywne, ale oczywiste jest, że nie są jedynymi, które decydują o działalności gospodarczej i inwestycyjnej w kraju - powiedział w środę Władimir Putin podczas spotkania z przedstawicielami rządu.

Putin o rosyjskiej gospodarce. Wydał rządowi polecenie

- Uważam za konieczne nieustannie koncentrować naszą pracę na przygotowaniu konkretnych środków stymulujących wzrost, na opracowaniu odpowiednich rozwiązań do przezwyciężenia powszechnych trendów ekonomicznych, które pojawiły się ostatnio - wskazał przywódca Rosji.

Putin zlecił rządowi, aby przygotował propozycje działań wspierających inicjatywy biznesowe oraz poprawę struktury zatrudnienia w branżach oferujących efektywne miejsca pracy i wysoką wartość dodaną.

- Nasz rynek pracy się zmienia, rozwijają się elastyczne, platformowe typy zatrudnienia. Te i inne zadania odzwierciedlają się w planie zmian strukturalnych rosyjskiej gospodarki – powiedział prezydent Rosji.

