We wtorek rano rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że zakończyło się spotkanie premiera Polski z premierem Japonii, które przyniosło istotne ustalenia w relacjach dwustronnych. Jak podkreślił, stosunki między Polska a Japonia zostały podniesione do poziomu kompleksowego partnerstwa strategicznego".

- To oznacza jeszcze mocniejszą współpracę gospodarczą, jeszcze większe inwestycje. Oprócz tego ważnym elementem były kwestie bezpieczeństwa i obrony - wyjaśnił.

Szłapka zaznaczył również, że Japonia odgrywa kluczową rolę w globalnej gospodarce, szczególnie w regionie Pacyfiku. - Polska gospodarka się rozwija, jest coraz silniejsza, wchodzi do grupy G20 i ma coraz silniejszą pozycję w Europie. Więc współpraca takich państw jak Polska i Japonia w tym bardzo niestabilnym świecie jest kluczowa właśnie dlatego, żeby stabilizować stosunki międzynarodowe - ocenił.

- Była to bardzo owocna wizyta i wszyscy wracamy bardzo zadowoleni - podsumował rzecznik rządu.

Premier z wizytą w Japonii. Podpisano deklarację o wszechstronnym partnerstwie

Tusk i Takaichi poinformowali o podpisaniu deklaracji o wszechstronnym partnerstwie strategicznym między Polską a Japonią. Od 2015 r. oba kraje łączy strategiczne partnerstwo, teraz ranga relacji została podniesiona do najwyższej.

Polska i Japonia podpisały też umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym. Umowa ułatwi ubezpieczonym z jednego kraju w nabywaniu praw do świadczeń np. emerytalnych w drugim kraju.

Premier Tusk zaznaczył, że relacje z partnerami stabilnymi, odpowiedzialnymi i przewidywalnymi są absolutnie bezcenne. Ocenił, że to właśnie Japonia i Polska mogą i powinny odegrać stabilizującą rolę w swoich regionach i na świecie.

Jak przekazał szef polskiego rządu, z premier Japonii, a także wcześniej z przedstawicielami japońskiego biznesu, rozmawiał na szereg tematów: od kosmosu po wołowinę, od energii nuklearnej po kolej dużych prędkości, od cyberbezpieczeństwa po sztuczną inteligencję.

Zadeklarował, że oboje z Takaichi będą się angażować w ułatwianie działalności polskich firm i inwestorów w Japonii oraz japońskich inwestorów i przedsiębiorców w Polsce.

Takaichi podkreśliła, że oba kraje będą wzmacniać współpracę m.in. w zakresie bezpieczeństwa, w tym przemysłu obronnego i pogłębiać współpracę gospodarczą. Poinformowała, że Polska i Japonia podpisały memorandum o współpracy w dziedzinie rolnictwa i uzgodniły współpracę między agencjami kosmicznymi.

