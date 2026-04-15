Trybunał Konstytucyjny w opublikowanym w środę komunikacie zaznaczył, że Bogdan Święczkowski złożył oświadczenie o swoim majątku 16 lutego 2022 roku, czyli w tym samym dniu, w którym objął urząd sędziego TK. "W tym samym 2022 roku, 25 marca, Pan Bogdan Święczkowski złożył drugie oświadczenie majątkowe, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o statusie sędziów TK, który nakłada na sędziów Trybunału obowiązek składania corocznych oświadczeń do 31 marca każdego roku" - czytamy.

W swoim wpisie na platformie X Trybunał Konstytucyjny zarzucił kłamstwo ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi, pytając go, kiedy zamieści on sprostowanie swojej wypowiedzi.

O Święczkowskim Żurek mówił we wtorkowym "Gościu Wydarzeń". Odpowiadając na pytania Marka Tejchmana, zasugerował on, że sędzia TK nie złożył w należytym terminie oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

- Celowo zabrałem ustawę, bo spodziewałem się, że pan może o to pytać. Sędzia Trybunału (Konstytucyjnego) jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym - rozpoczął Żurek, wskazując, że kwestię tę precyzuje artykuł 14. ustawy o TK. - Oświadczenie, o którym mowa, składa się, uwaga, przed objęciem stanowiska, a następnie w określonych datach - zaznaczył.

Zarzuty Żurka wobec Święczkowskiego. Jest reakcja Trybunału Konstytucyjnego

W kolejnych słowach Żurek zarzucił Święczkowskiemu, że ten "nie wykonał" swojego obowiązku, co "jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez sędziego Trybunału (Konstytucyjnego) urzędu". - Zwróćmy uwagę, Bogdan Święczkowski w lutym 2022 roku zostaje wybrany na sędziego i jeszcze w lutym, za kilka dni, zostaje zaprzysiężony (...). A kiedy składa oświadczenie majątkowe? W maju - kontynuował minister sprawiedliwości.

Żurek, pytany przez Tejchmana o to, czy w obliczu tych informacji Święczkowski jest sędzią TK, odparł, że "nie mu o tym przesądzać". - Ja myślę, że (...) prawnicy, być może też prokuratura powinna zbadać, czy to jest osoba, która jest uprawniona. Jeżeli ta sprawa zaistnieje w prokuraturze, to będziemy wszyscy ją oglądać - powiedział.

ZOBACZ: "Pomocnictwo jest karane". Żurek podjął ruchy ws. ludzi prezydenta

Prokuratur generalny dodał przy tym, że w jego ocenie mamy tutaj do czynienia z "poważnymi wątpliwościami". - Jeżeli jest prawdą, bo ja nie wiem - widziałem to tylko w przekazach medialnych, że to oświadczenie majątkowe zostało złożone w maju - jeżeli to jest prawda, to musimy zbadać, dlaczego - przyznał.

- Jestem prawnikiem, więc żeby formułować tutaj kategoryczne decyzje, ja muszę mieć potwierdzenie w faktach. Więc być może w najbliższym czasie, po dyskusjach z prawnikami, zdecyduję jeszcze o tym, że należałoby sprawdzić, jak było z tym oświadczeniem - zapowiedział Żurek, pytany o to, czy poleci prokuraturze wszczęcie postępowania weryfikującego, czy Święczkowski jest prezesem i sędzią TK.

