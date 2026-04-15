"Naród polski dobrze wie". Episkopat podziękował papieżowi

"Niech pokój będzie z wami wszystkimi! - te pierwsze słowa Leona XIV, wypowiedziane u początku jego posługi Piotrowej, wyznaczyły kierunek nowego pontyfikatu" - przekazał w oświadczeniu metropolita gdański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.

Duchowny przypomniał słowa papieża przed pielgrzymką do Afryki. " 'Będę nadal odważnie i wytrwale głosił przesłanie Ewangelii, dla którego istnieje Kościół. Wierzymy w moc Ewangelii jako źródła pokoju i pojednania między ludźmi' - powiedział Leon XIV" - napisał abp Wojda.

"Naród polski dobrze wie, czym jest tragedia wojny oraz jak wiele cierpienia i bólu doświadczają ludzie nią dotknięci. Dlatego właśnie z tej ziemi płynie szczególna wdzięczność wobec Leona XIV za jego odważne słowa i niezłomną wierność misji Kościoła" - zaznaczył polski duchowny.

Jak zauważył abp Wojda, "Wspólnota Kościoła w Polsce, razem ze swoimi pasterzami, zapewnia o modlitwie w intencji pokoju na świecie, a także o duchowym wsparciu dla Ojca Świętego poprzez dar modlitwy i jedność z Pasterzem Kościoła powszechnego".

Trump skrytykował papieża. "Słaby w kwestii przestępczości i innych rzeczy"

Oświadczenie zbiega się w czasie z krytyką papieża, którą wypowiedział prezydent USA. Donald Trump w niedzielę skrytykował papieża na swojej platformie społecznościowej Truth Social oraz w późniejszej rozmowie z dziennikarzami w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem.

Napisał, że Leon XIV jest "słaby w kwestii przestępczości i innych rzeczy" oraz "fatalny w polityce zagranicznej". Trump opublikował też grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, na której widoczny jest on sam, ubrany w szaty Jezusa. Obrazek ostatecznie został usunięty z prezydenckiego konta.

Leon XIV powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że będzie kontynuował apele o pokój i wypowiadał się przeciwko wojnie. Oznajmił też, że nie boi się administracji USA i nie zamierza wchodzić z Trumpem w dyskusję.

ZOBACZ: Pierwsza taka pielgrzymka Leon XIV. Papież odwiedzi Afrykę, w tym m. in. Algierię

Z kolei wiceprezydent USA J.D. Vance, odnosząc się do wymiany zdań między Trumpem a papieżem, w rozmowie z Fox News powiedział, że "w niektórych przypadkach byłoby najlepiej, gdyby Watykan skupił się na kwestiach dotyczących moralności i tego, co dzieje się w Kościele katolickim i by pozostawił prezydentowi zajmowanie się polityką w USA".

- Jeśli chodzi o nieporozumienie z Watykanem... To będzie się zdarzać od czasu do czasu. Myślę, że to co do zasady jest dobre, że papież jest orędownikiem spraw, na których mu zależy, ale (...) czasami będą między nami nieporozumienia w kwestiach polityki publicznej - powiedział Vance.

